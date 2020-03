Mand anholdt efter skud fra lejlighed i København

En mand forskansede sig fredag i flere timer i en lejlighed med et gevær i København. Manden er anholdt.

En 56-årig mand, som fredag aften havde forskanset sig i en lejlighed på Frederiksberg med et jagtgevær, er blevet anholdt af politiet. Det skriver Ekstra Bladet.

Efter affyring af to skud i en lejlighed på Frederiksberg forsøgte politiet fredag aften i flere timer at få manden til at overgive sig uden held.

Men omkring klokken 22.15 kom politiet ind i lejligheden og fik anholdt manden.

Han er efterfølgende blevet kørt på hospitalet efter at være blevet bidt af en tjenestehund. Der skulle være tale om mindre skader, og hunden har det godt, skriver Ekstra Bladet.

I forbindelse med sagen har politiet foretaget afspærring på Kong Georgs Vej, ligesom naboer er blevet evakueret.

Andre medlemmer af familien kom ud af lejligheden, men den tilsyneladende uligevægtige mand blev tilbage. Han var ifølge politiet beruset og i besiddelse af et gevær.

Dramaet begyndte cirka klokken 18.45. I de følgende timer forsøgte politiet først ad dialogens vej forsøgt at få ham til at overgive sig.

I lejligheden blev der afgivet to skud, oplyser Københavns Politi.