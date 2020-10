Mand anholdt - blev set med våben i boligområde ved Aarhus

Politiet fik sent søndag aften en anmeldelse om, at en mand var blevet set med et skydevåben ved Engparken i Åbyhøj ved Aarhus.

Mandag morgen kort efter klokken 08 oplyser politiet, at det har anholdt en mand.

- Vi er p.t. til stede i Åbyhøj, efter at vi klokken 23.02 i aftes fik en anmeldelse om, at en mand var set med våben ved Engparken.

- Vi har efterforsket sagen hele natten, og det har ført til anholdelse af en mand, som vi formoder er identisk med ham, der blev set med våben, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Kommunikationsmedarbejder Janni Lundager oplyser, at anmeldelsen gik på, at manden var set med et skydevåben.

Der er intet, der tyder på, at den anholdte mand har nogen relation til den verserende bandekonflikt i Aarhus.

Politiet er mandag morgen i gang med undersøgelser og afhøringer i området. Derfor kan det ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt, lyder det omkring klokken 09.