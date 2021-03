Makedoner i lastbil kørte 460 kilo hash til Kalundborg

Det koster en ung makedonsk mand to års fængsel, at han i efteråret fragtede 460 kilo hash ind i Danmark.

Sagen kørte som en tilståelsessag, og Nedev erkendte at have indsmuglet hashen ad to omgange og har ikke tænkt sig at anke. Han har samtidig bidraget til opklaringen af sagen, hvilket er formildende i forhold til straffen.

Den unge mand kom i retten med en forklaring på, hvorfor han fragtede hashen.

- Det var en vennetjeneste og for at betale noget gæld af, siger Jhin Lee.

Den 23. oktober sidste år havde han mindst 260 kilo hash med i lasten, da han i lastbil fra et bulgarsk firma passerede den dansk-tyske grænse og kørte videre til en adresse i Kalundborg.

Ifølge anklagemyndigheden skete indsmuglingen efter aftale og fælles forståelse med to andre personer, som modtog hashen i Kalundborg.

Det fremgår af en retsmødebegæring, som Ritzau fik aktindsigt i forud for fredagens retsmøde.

Den 7. november transporterede den 20-årige igen et læs hash over grænsen. Denne gang var der mindst 200 kilo hash med i lastbilen. Her modtog de to samme personer igen hashen, mener anklagemyndigheden.

Samme dag slog politiet dog til i en aktion på adressen i Kalundborg, og den 20-årige blev anholdt og varetægtsfængslet. I samme ombæring blev to andre mænd samt en kvinde også anholdt og fængslet. Kvinden er dog løsladt igen.

Foruden hash beslaglagde politiet i aktionen også hård narko, rifler, pistoler og en revolver. Den 20-årige mand har kun været anklaget for hashen og har ikke tænkt sig at anke dommen.

Sagen trækker også tråde til andre anholdelser. Foruden de to personer, som skal have modtaget hashen, er to andre sigtet i sagen. Det fremgår af retsmødebegæringen.