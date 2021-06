Mails tvinger ambassadør til at ændre forklaring i Tibetsagen

Danmarks ambassadør ved FN i New York erkender under en afhøring, at hans oprindelige forklaring ikke var "præcis".

Via Skype er Martin Bille Hermann igennem til Tibetkommissionen i et retslokale på Frederiksberg.

- Jeg kunne godt have ønsket, at jeg havde været lidt mere nuanceret, siger han.

I januar sagde han til kommissionen, at Asien-kontoret i Udenrigsministeriet, som han var chef for, ikke havde nogen holdning til demonstrationer i forbindelse med kinesiske besøg. Heller ikke om, hvor de skulle stå.

Men mails fra forberedelsen til klimakonferencen COP 15 i 2009 i København giver et andet billede.

Om morgenen 8. december skrev hans chef, centerchef Sus Ulbæk, at hun var bekymret for, at tilhængere af bevægelsen Falun Gong skulle være synlige for premierminister Wen Jiabao på Vejlands Allé ved Bella Center.

Hun skrev også, at "vi plejer at aftale med politiet," at tibetanere og Falun Gong står steder, hvor den kinesiske delegation ikke kommer.

Reaktionen fra Martin Bille Hermann kom straks. Han svarede efter fire minutter:

"Det er meget centralt. Og bestemt ikke noget, som vi er vilde med. Men vi skulle nærmest hale informationen ud af Politiet, og de har ikke spurgt os forinden. Spørgsmålet er, hvad der sker, hvis vi beder Politiet om at flytte demoen. Vi risikerer vel, at der pludselig kommer strøm på."

Mailen viser altså, at kontorchefen og Asien-kontoret faktisk gik op i, hvor demonstranter skulle placeres.

Men torsdag fastholder Martin Bille Hermann sit udsagn om, at han og hans kolleger ikke have magt til at bestemme, hvor antikinesiske borgere skulle stå. Det var en sag for politiet.

- Jeg har ingen erindring om den pågældende mailkorrespondance. Jeg har tænkt en del over, hvorfor jeg ikke kan huske den. For det første har jeg været optaget af noget andet. Og for det andet har jeg ikke fundet det kontroversielt, forklarer han torsdag.

- Der er ikke nogen alarmklokker, der har ringet hos mig. For en god ordens skyld: Hvis jeg havde haft opfattelsen af, at Sus mente, at vi skulle begive os ud i et lille lystigt grundlovsbrud, så ville jeg have sagt fra, siger han fra sit kontor i New York.

Kommissionens udspørger hæfter sig ved, at han dengang skrev, at det var noget, man ikke var "vilde" med. Hvad betyder det?

- At vi ikke var vilde med det, er ikke det samme som at være herre over det. Vi ville jo også gerne have, at solen skinnede, siger Martin Bille Hermann.

Han tilføjer, at det vigtigste for ham var at sikre gennemsigtighed. Derfor sørgede Udenrigsministeriet for at fortælle Kinas ambassade om varslede demonstrationer.

I øvrigt fik Wen Jiabao ikke Falun Gong-tilhængere i deres gule T-shirts at se. Politiet afspærrede Vejlands Allé.