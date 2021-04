Hvis IA lykkes med at danne regering, vil det være blot anden gang siden 1979, at Siumut ikke står i spidsen for Naalakkersuisut, Selvstyret. Det var også tilfældet fra 2009 til 2013, hvor IA ledede regeringen.

Magtskifte på vej: Venstrefløjspartiet IA vinder Grønlands valg

For blot anden gang siden 1979 ser Siumut ud til at tabe regeringsmagten. Oppositionspartiet IA vinder valget.

Venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit (IA) bliver det største parti ved valget til Inatsisartut, Grønlands parlament.

Det står klart, efter at stemmer i 71 ud af 72 afstemningssteder er talt op og godkendt. Dermed får IA og formand Múte Bourup Egede førsteret til at forsøge at danne regering.

IA har fået 36,6 procent af stemmerne - 9912 i alt. Det er 2434 stemmer flere end ved valget i 2018.

Siumut ender med 29,4 procent af stemmerne - 7971 i alt. Der er klokken 9 optalt i alt 27.079 stemmer.

Det traditionelt største parti, det socialdemokratiske regeringsparti Siumut, går også frem i forhold til valget i 2018. Men Siumut må altså se sig slået af IA.

Formand for Siumut Erik Jensen ønsker i en partilederrunde på KNR's tv-kanal IA tillykke med sejren.

- Vi ønsker Inuit Ataqatigiit tillykke med valget. Nu er vi spændte på, hvad forhandlingerne bringer de kommende dage, siger Erik Jensen til Múte Bourup Egede.

På forhånd står det ikke klart, hvem IA vil søge at danne regering med. Men Jensine Berthelsen, politisk redaktør for avisen Sermitsiaq, har tidligere peget på Naleraq som en mulighed.

Det skyldes, at IA klart afviser at give grønt lys til et stort mineprojekt nær byen Narsaq i Sydgrønland. Og i det spørgsmål er IA og Naleraq tættest på hinanden, lyder vurderingen.

Naleraq har fået tredjeflest stemmer med 3249. Det svarer til 12 procent af stemmerne. Det er en tilbagegang på 682 stemmer sammenlignet med valget i 2018.

Hvis IA lykkes med at danne regering, vil det være blot anden gang siden 1979, at Siumut ikke står i spidsen for Naalakkersuisut, Selvstyret. Det var også tilfældet fra 2009 til 2013, hvor IA ledede regeringen.

Siumuts Kim Kielsen har siden 2014 været regeringschef.

Han blev også på posten frem til valget, selv om han i november blev væltet som formand for Siumut. Siden da har Erik Jensen været i spidsen for partiet, som har været præget af den interne uro.

Det skal 16 mandater til et flertal i Inatsisartut. Det står endnu ikke klart, hvor mange mandater de forskellige partier ender med.

Både Nunatta Qitornai og Samarbejdspartiet ryger ud af Inatsisartut, skriver mediet Sermitsiaq. AG. Nunatta Qitornai dannede sammen med Siumut frem til valget en mindretalsregering.