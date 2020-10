Magtfuld mediemand med fortid i bøfkæde

Som administrerende direktør for aviskoncernen Jysk Fynske Medier er han chef for 14 dagblade i provinsen. Herunder tillægget Avisen Danmark, der dagligt udkommer i et oplag på over 400.000 eksemplarer.

Jesper Rosener, der fylder 50 år den 13. oktober, er også formand for brancheorganisationen Danske Medier. Dermed får han en fremtrædende placering i de kommende forhandlinger om et nyt medieforlig.

Medarbejdernes tilnavn, "Bøffen", stammer fra den HD-uddannede Roseners fortid som direktør i Jensens Bøfhus. Den landsdækkende kødkæde har restauranter i Danmark, Sverige og Norge.

Det vakte også i foråret opsigt blandt medarbejderne, da de under coronaudbruddet holdt virtuelle Teams-møder med chefen hjemme i privatboligens kælder i Munkebo. På væggen bag ham kunne de se en kæmpeforstørrelse af et foto af et afhugget kohoved i en blodpøl. Billedet hænger også på hans kontor.

Det lagde en del medarbejdere en vis symbolværdi i.

Men "blodbilledet", taget af fotograf Katrine Becher Damkjær, er såmænd blot en påmindelse om hans tid i bøfkæden, forklarer Rosener i et nyligt interview med fagbladet Journalisten.

TV2-kommentator Troels Mylenberg, der har arbejdet sammen med Jesper Rosener på Fynske Medier, understreger, at direktøren er "en talsmand" og meget dygtig til økonomi - men også hård og til tider brutal og meget ærlig.

- Han taler meget om publicistiske opgaver. Men hans styrke er ikke ordene, hans styrke er tallene. Derfor er det vigtigt, at han er omgærdet af nogen, som også kan signalere publicisme, for det er ikke hans kernekompetence, siger Mylenberg til Journalisten.

Han suppleres af Stig Kirk Ørskov, administrerende direktør i JP/Politikens Hus, som var Roseners forgænger som formand i Danske Medier. Han kalder Rosener "et åbent og venligt menneske".

- Jeg oplever en mand, for hvem kernen i det, vi går og laver - det publicistiske - det har han en tårnhøj respekt for, men det er måske stadig lidt fremmed for ham, siger Ørskov.

Men heller ikke for dygtige talmennesker som Jesper Rosener er dagens trængte medier nogen lukrativ branche.

Siden fusionen Jysk Fynske Medier blev gennemført i 2015, er der gennemført otte sparerunder i koncernen.

Ud over mediestøttens størrelse er det et andet område, der har Roseners store opmærksomhed - nemlig at få reguleret de multinationale techgiganter. En ny techskat skal delvist kanaliseres over i dansk medieproduktion, mener formanden for Danske Medier.

Jesper Rosener er født i Viborg og tog eksamen i HD i Regnskab fra SDU i 1997. I 1998 blev han ansat i økonomiafdelingen på Fyens Stiftstidende, og fem år senere gik turen til Jensens Bøfhus, hvorfra han i 2012 vendte tilbage til Fynske Medier.

Han er stadig - ved siden af sit chefjob i landets næststørste aviskoncern - tilknyttet Jensens Bøfhus, nu som bestyrelsesformand.