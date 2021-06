Magtfuld diplomats ord lyder som et ekko i Tibetsagen

Under besøget skjulte politiet demonstranter og fratog borgere tibetanske flag.

En anbefaling fra Danmarks ambassadør i Beijing fik tilsyneladende en central rolle i forarbejdet til et statsbesøg af Kinas præsident i 2012.

Pr. videolink fra Kinas hovedstad betonede Friis Arne Petersen på en briefing i Udenrigsministeriet forud for besøget, at det var meget vigtigt, at kineserne ikke tabte ansigt.

Det forklarer en medarbejder i PET, der er såkaldt sikkerhedskoordinator, torsdag i Tibetkommissionen.

Kommissionen er i færd med at undersøge håndteringen af kinesiske besøg siden 1995. Millioner af dokumenter er indhentet, og siden januar har der været cirka 90 afhøringer.

Den magtfulde diplomats udtryk er som et ekko i sagen. Friis Arne Petersens ord gjorde så stort et indtryk på PET-medarbejderen, der kaldes KF 0764, at han genbrugte det.

I en såkaldt trusselsvurdering til Københavns Politi skrev han blandt andet følgende:

"Det er meget afgørende for dem, at de "ikke taber ansigt" ved konfrontation med demonstrationer eller lignende."

Under en afhøring torsdag i Tibetkommissionen forklarer koordinatoren, der optræder under betegnelsen KF 0764, at ordene dækker budskabet fra ambassadøren.

Hvad forstår du ved udtrykket at tabe ansigt?

- Jeg forstår det således, at det er vigtigt for dem, at præsidenten og hans følge ikke bliver bragt i situationer, hvor de føler sig forlegne, forklarer han.

Udspørgeren undrer sig over, at oplysningen overhovedet indgår i trusselsvurderingen. Hvad har det med sikkerhed at gøre?

- På et eller andet besøgssted kan der pludseligt løbe demonstranter ind mellem biler i en kortege, forklarer han.

Kommissionen interesserer sig for Udenrigsministeriets rolle i forhold til, at politiet adskillige gange gennem en årrække har gemt demonstranter af vejen. Tilhængere af bevægelsen Falun Gong og sympatisører med Tibet er blevet holdt udenfor kineseres synsfelt.

Indgreb i 2012 og 2013 er allerede blevet bedømt som klart ulovlige. Retten til at ytre sig og demonstrere er blevet krænket.

Men også PET's rolle ser kommissionen på. I den forbindelse har den daværende politidirektør i København, Johan Reimann, hævdet, at PET er overordnet hovedstadens politi.

Faktisk kan enhver kontaktperson i PET give tjenestebefalinger til politiet, har Reimann sagt. Men sådan er virkeligheden ikke, lyder det fra KF 0764.

- Nej, siger han og smågriner. Han virker vantro over påstanden.

I øvrigt understreger han sin egen position i systemet som uchargeret. Og han benytter lejligheden til at pege opad. Han minder kommissionen om, hvad der tidligere er kommet frem. Nemlig at chefen for Udenrigsministeriets protokol, Jette Nordam, aftenen før præsidentens besøg foretog et opkald til netop politidirektør Johan Reimann.

Friis Arne Petersen afhøres senere torsdag.