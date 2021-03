Mærsk-familiens betroede rådgiver

Det er et begreb, der er kendt fra filmen "The Godfather" og betegner en mafiafamilies allermest betroede rådgiver.

Udtrykket blev ikke hæftet på Lars-Erik Brenøe for at antyde, at Mærsk-klanen er rodet ind i siciliansk gangstervirksomhed og afhuggede hestehoveder.

Men det er udtryk for, hvor meget familien skatter og stoler på Brenøe, der har været en del af Mærsk-konglomeratet i 30 år.

Mandag den 22. marts fylder Brenøe 60, og i halvdelen af sit liv har han således arbejdet under den lyseblå fane med den syvtakkede stjerne.

Lars-Erik Brenøe blev student fra Rungsted Statsskole og uddannede sig til jurist ved Københavns Universitet.

Han nåede kun at være advokat i et par år, før han i 1991 kom til Esplanaden og et job i direktionssekretariatet i rederiet A.P. Møller - Mærsk.

To år senere fik han et tilbud, han ikke kunne afslå: at blive personlig assistent for familie- og firmaoverhovedet, Mærsk Mc-Kinney Møller. Det blev han ved med at være helt frem til erhvervskoryfæets død 19 år senere.

Det var krævende at være skibsrederens højre hånd.

Opgaverne var små og store, uforudsigelige og af vidt forskellig karakter på alle tidspunkter af døgnet. Internt i Mærsk-hovedsædet vakte det opsigt, at nogen kunne holde til det så længe.

Han har aldrig fyldt det store udadtil, men internt i Mærsk og i familien har han en stor stjerne for sin grundige natur og flittige indsats.

Lars-Erik Brenøe er også i årenes løb blevet belønnet med en direktørtitel og bestyrelsesposter i både Mærsk-virksomheder og den velpolstrede families fonde.

Ikke mindst var han formand for Lindø-værftet på Nordfyn i den sidste, vanskelige tid inden lukningen i 2012. Værftet blev omdannet til en industripark med fokus på grøn energi - uden for Mærsk-regi, men stadig med Lars-Erik Brenøe i bestyrelsen.

Da Mærsk Mc-Kinney Møller samme år døde, fik Lars-Erik Brenøe en ny vigtig rolle som støtte for den efterladte familie, der skulle udrede arveforholdene og sætte retningen for det fremtidige ejerskab af rederiet.

Han sidder fortsat på en central og kulturbærende post som direktør for formandskontoret på Esplanaden og med plads i bestyrelsen i Mærsk-familiens fonde og investeringsselskab.

Desuden er han med i bestyrelsen for Danske Bank og Dansk Industri.

Privat er Lars-Erik Brenøe gift med tandlæge Inge Brenøe, og sammen har de to børn, Emma og Anders.