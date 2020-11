Mærker skal minde trafikanter om fartgrænse på landevejen

Derfor vil Vejdirektoratet nu undersøge, om et lille fartmærke kan få flere trafikanter til at sænke farten.

Mærket kommer i en forsøgsperiode til at sidde på kantpæle, der står i siden af vejen på udvalgte strækninger. Her vil de minde trafikanterne om den generelle fartgrænse på 80 kilometer i timen.

- Der bliver kørt hurtigt på de danske landeveje, og det er rigtig farligt, når det sker. Så meningen er at minde bilisterne om, hvad den tilladte hastighed er og få dem til at sætte farten ned, hvis man kører for hurtigt, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet Marianne Foldberg Steffensen.

Helt konkret vil Vejdirektoratet placere et lille fartmærke med refleks på de mange hvide kantpæle langs vejene.

Forsøget skal teste, om trafikanterne bliver bedre til at overholde hastigheden, hvis de hele tiden bliver mindet om fartgrænsen.

- Der er mange forskellige årsager til, at folk kører for stærkt. Nogle gør det af mangel på opmærksomhed og på grund af en usikkerhed om, hvor hurtigt man må køre, siger Marianne Foldberg Steffensen.

- Så meningen er, at det skal være en påmindelse om at tjekke, hvor hurtigt man kører, og sætte farten ned, hvis det går for stærkt, tilføjer hun.

Forsøget med de nye fartmærker gennemføres på cirka 35 kilometer statsvej, hvor den generelle fartgrænse er 80 kilometer i timen.

Her placeres det lille røde mærke på hver eller hver anden kantpæl i højre siden af vejen.

Vejdirektoratet har udvalgt seks strækninger til forsøget.

Inspirationen kommer fra Holland, hvor man længe har angivet den aktuelle fartgrænse med meget korte intervaller på tavler langs vejen, hvilket har haft god effekt.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) håber, at forsøget kan få bilisterne til at sænke farten på landevejene.

- Det er positivt at se, at man prøver nye metoder af for at komme problemet til livs, og jeg glæder mig selvsagt til at se resultaterne, udtaler han i en kommentar.