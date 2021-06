Mænd undgår afsoning i gammel sag om sort arbejde

Mandag har Københavns Byret nemlig bestemt, at fire af de fem skal slippe med betingede straffe, mens den femte alene skal straffes med en bøde. Derudover er der for de flestes vedkommende kun udmålt mindre tillægsbøder.

En af de fem - en 46-årig mand, som er idømt et år og tre måneders betinget fængsel - skal dog betale en såkaldt forhøjet tillægsbøde på 2.160.000 kroner.

En tillægsbøde er en ekstra straf, som anvendes i kombination med en fængselsstraf eller en ordinær bødestraf i sager om økonomisk kriminalitet. Tillægsbøden beregnes ud fra det beløb, der er svindlet for.

Københavns Byret oplyser, at retten i forbindelse med dommen har valgt at konfiskere en lejlighed i den spanske by Mijas i Andalusien, som ifølge oplysninger i den spanske tingbog tilhører den 46-årige.

Sagen har drejet sig om vikarfirmaet IR Group. Tilbage i 2016 foretog politiet anholdelser, og den i dag 42-årige SAB tilstod svindel for fem millioner kroner. Han er siden blevet tiltalt i en stor svindelsag kaldet "Operation Greed".

Men de fem øvrige nægtede sig skyldige i anklagerne om svindel med skat og moms. Dog måtte de vente i fem år på en afgørelse i sagen.

Anklagemyndigheden mente, at tre af mændene havde svindlet i et omfang, som berettigede til tillægsbøder på 7,3 millioner kroner til hver. De to øvrige skulle have tillægsbøder på henholdsvis 4,2 og 2,3 millioner kroner.

Men tillægsbøden på knap 2,2 millioner til den 46-årige var den højeste. To af de øvrige blev helt frifundet for påstanden om en tillægsbøde, mens de resterende fik tillægsbøder på henholdsvis 84.000 og 180.000 kroner.

Ud over lejligheden i Mijas er en lang række effekter konfiskeret i sagen. Blandt andet to computertasker med anklagemyndighedens logo. Anklagemyndigheden har oplyst til Ritzau, at man har samarbejdet med vikarbureauet.

Rigsadvokaten havde fra november 2012 til juli 2016 en aftale med IR Group om kantineopgaver og i perioden december 2013 til marts 2016 en samarbejdsaftale om handyman-opgaver med IR Group.

Anklagemyndigheden og de dømte har nu to uger til at overveje, om dommen skal ankes til Østre Landsret.