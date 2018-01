Mænd torpederede menneskemængde og skød ind i supermarked

Sådan lyder anklagen mod de to unge mænd, som desuden er tiltalt for bevidst at køre ind i en person, at bringe menneskers liv i fare, grov vold, at flygte fra politiet og våbenbesiddelse.

Det var et forsøg på at dræbe, da to mænd på 23 og 26 år løsnede adskillige skud mod en gruppe mennesker på en parkeringsplads ved supermarkedet Kiwi på Saltumvej i Aalborg om aftenen 2. april sidste år.

Sagen mod de to mænd begynder i Retten i Aalborg fredag formiddag, hvor de vil blive afhørt. De nægter sig begge skyldige i anklagerne, fortæller deres forsvarere, Mette Grith Stage og Rasmus Amandusson.

Den aften ved 21-tiden skal de unge mænd være kørt til parkeringspladsen ved supermarkedet i en bil. Her stod en stor gruppe mennesker, som de forsøgte at ramme med mindst otte skud, som de affyrede fra bilen, lyder anklagen.

Én person på gaden blev ramt i benet, mens fire skud gik gennem facaden til supermarkedet, hvor flere personer opholdt sig.

Herefter kørte de to unge mænd ifølge tiltalen i høj fart direkte ind i menneskemængden og ramte én person, som blev slynget op på bilens forrude, mens andre måtte springe til side for at undgå at blive kørt ned.

Den påkørte person blev såret og fik skader flere steder på kroppen.

Før de to mænd flygtede fra gerningsstedet, skød de endnu en gang mod gruppen af mennesker på parkeringspladsen, men ramte butikken, hedder det i anklageskriftet.

Vicepolitiinspektør Anders Uhrskov fra Nordjyllands Politi har tidligere fortalt, at episoden var en konfrontation i det kriminelle miljø, og at flere biler forlod gerningsstedet efter skyderiet.

Den 26-årige mand er tiltalt for at have kørt bilen. Han blev anholdt to uger efter skudepisoden og har været varetægtsfængslet siden da, fortæller hans forsvarsadvokat, Mette Grith Stage.

- Min klient nægter sig skyldig, og så ser han selvfølgelig frem til, at sagen går i gang. For nu har han siddet varetægtsfængslet ganske længe, siger hun.

Den 23-årige mand blev først varetægtsfængslet i juni. Han er yderligere tiltalt for, at han i månederne på fri fod skal have overfaldet, slået og stukket to personer i maven og i armen med en kniv, hvorefter han flygtede fra politiet.

Retssagen er planlagt til at strække sig over otte dage, og der ventes at falde dom i sagen 6. februar.