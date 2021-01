Mænd tiltalt for racistisk overfald: Slog med knojern og knytnæver

Det var de spørgsmål, som en mand af tamilsk afstamning blev mødt med af to fremmede mænd i landsbyen Mørke på Djursland en julidag sidste år.

"Hvorfor er du her?" og "Er du muslim?".

Herefter blev manden opsøgt i sin bolig, hvor han blev slået flere gange i hovedet og på kroppen. Dels med knyttede hænder, dels med knojern.

Sådan lyder forklaringen fra den tamilske mand fredag i Retten i Randers.

Her er to mænd på henholdsvis 27 og 35 år tiltalt for overfaldet, der i anklageskriftet betegnes som værende af særlig rå eller farlig karakter.

Efter anklagemyndighedens opfattelse er der tale om vold, som har været racistisk motiveret.

De to mænd nægter sig skyldige. De har en helt anden udlægning af, hvad der skete.

Mændene, der er tatoveret på hals og hænder, forklarer, at de befandt sig i en bil foran en købmandsbutik, da de blev opsøgt af den tamilske mand.

De havde begge drukket og forlangte en tur på den tamilske mands cykel.

Herefter trak den tamilske mand - ifølge de tiltalte - helt umotiveret en foldekniv frem og opfordrede dem til at møde op på sin bopæl.

De tog efterfølgende hen til mandens bopæl for at tale et par borgerlige ord med ham, fortæller den 35-årige.

- Vi tog derhen bare for at tale med ham og sige, at nu skulle han stoppe, siger han.

Han kender ikke som sådan den tamilske mand, men ved hvem han er.

Den tamilske mand er ifølge den tiltalte kendt i lokalområdet som en kriminel type.

Begge tiltalte afviser enhver form for vold over for den tamilske mand.

Ifølge anklageskriftet skulle de også have givet en anden mand på adressen - ligeledes af udenlandsk herkomst - samme hårdhændede behandling.

Mændene skal også have truet et kvindeligt vidne, der overværede episoden.

- Sig ikke, hvem jeg er, ellers brænder jeg det hele ned, sagde den 35-årige ifølge anklageskriftet.

Også det afvises af de tiltalte, der mener, at anklagen om et racistisk motiv er skudt helt over målet.

- Der er ikke noget racistisk i det her. Jeg har masser af venner, der er udlændinge. Der skal være plads til alle, siger den 35-årige.

Flere vidner er indkaldt for at afgive forklaringer i sagen.

Retten har afsat to dage til behandling af sagen, og det er endnu uvist, hvornår der falder dom.