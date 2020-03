Mænd snød borgere og optog lån for hundrede tusinde

- Der er tale om bedrageri af særlig grov karakter, fordi det efterlader de forurettede med en enorm og uoverskuelig gæld, som de økonomisk kan komme til at blive påvirket af i mange år fremover, fortæller politikommissær ved Nordsjællands Politi Jesper von Bülow.

Mændene har ifølge politiet over telefonen udgivet sig for at være fra en offentlig myndighed. Her har de henvist til en samtale, som borgerne kort forinden havde haft med en person via de sociale medier.

Ifølge politiet har de formodede gerningsmænd sagt, at denne person, som de havde lige havde talt med, var en bedrager.

Derfor blev ofrene bedt om at udlevere deres NemID for at standse eventuelt misbrug af deres personlige oplysninger.

Med oplysningerne har de formodede gerningsmænd oprettet mange og store lån i ofrenes navne, fremgår det af pressemeddelelsen.

Lånene har et samlet beløb på flere hundrede tusinde kroner.

Det drejer sig om kviklån, hvor der er udbetalt store beløb, kort efter at lånene er optaget.

Oftest kendte ofrene intet til lånene, før de modtog opkrævninger om tilbagebetaling.

- Jeg vil gerne slå fast, at offentlige myndigheder aldrig beder borgere udlevere oplysninger om deres NemID telefonisk. Har man udleveret sine oplysninger telefonisk, skal man straks få spærret sit NemID, siger Jesper von Bülow.

Nordsjællands Politi efterforsker stadig sagen. Her henvises der til telefon 114, hvis man har oplysninger, der kan have interesse for sagen.