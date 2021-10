Artiklen: Mænd rejser til Danmark for at tilbyde ulovlige omskæringer

Personer fra udlandet rejser til Danmark for at tilbyde ulovlige omskæringer.

Det kan TV 2 afsløre i dokumentaren "Omskæring bag lukkede døre", som tv-stationen viser fra torsdag.

I dokumentaren får TV 2 kontakt til to mænd, der begge påstår, at de udfører de ulovlige omskæringer. Den ene bor i Sverige, og den anden i Tyskland.

Begge rejser de til Danmark for at fjerne forhuden på en dreng. Det, de ikke ved, er, at drengen er fiktiv.

Lars Lund, overlæge og professor i urologi ved Odense Universitetshospital, har set de skjulte optagelser, som er med i dokumentaren.

På optagelserne ser man de to mænd stå i et privat hjem og gøre sig klar til at omskære, inden de bliver konfronteret.

Ifølge Lars Lund er optagelserne "vildt, vildt rystende".

- Der er steder, hvor man faktisk behandler og bedøver dyr bedre, end man behandler drengebørn her. Det burde ikke foregå noget sted i verden. Vi lever i det 21. århundrede og ikke i 1800-tallet.

- At det foregår i Danmark, hvor vi har sådan et velfærdssamfund, kan jeg simpelthen ikke forstå. Det er imod alle hygiejniske principper. Der er intet, der bliver overholdt, siger Lars Lund til TV 2.

I Danmark er det lovligt at foretage rituelle omskæringer af drenge. Men det er kun privatklinikker, der kan tilbyde at udføre omskæringerne.

Det er også muligt at foretage omskæringerne i hjemmet. Det kræver, at der er en læge til stede, som skal tage ansvaret for operationen.

Når en omskæring foregår under ordnede forhold, er der ifølge Lars Lund en risiko for infektion på nogle få procent.

Men ved de potentielle og ulovlige operationer i dokumentaren vil den såkaldte umiddelbare komplikationsfrekvens ligge betydeligt højere, vurderer han.

Lægen forklarer, at drengen vil have en risiko for nogle umiddelbare skader som blødning eller infektion, der i værste fald kan føre til en ny operation.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede sidste år, at omkring 2000 drenge hvert år bliver omskåret.

Men det er et tal, som er behæftet med en vis usikkerhed, fordi det ikke er alle omskæringer, der indrapporteres.