Politiet måtte tilkaldes, efter at to mænd søndag aften overfaldt fire personer i et tog på Odsherredbanen. (Arkivfoto)

Mænd overfaldt unge piger og flygtede fra stoppet tog

Ifølge politiet flygtede to mænd fra et nødbremset tog, efter at de havde overfaldet to piger på 14 og 15 år.

En lokomotivfører på Odsherredbanen måtte søndag aften se sig nødsaget til at nødbremse toget.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var to piger på henholdsvis 14 og 15 år blevet overfaldet midt i toget, og de to gerningsmænd var flygtet ud af toget langs skinnerne i nordvestlig retning.

Det skriver politiet i dets døgnrapport.

Politiet skriver, at den foreløbige efterforskning har vist, at de to mænd havde raget uklar med pigerne i en af togvognene.

De to mænd begyndte ifølge politiet at overfalde de to piger.

Det fik to af togets andre passagerer til at skride ind. To mænd på henholdsvis 22 år og 45 år fra Søborg og Regstrup forsøgte at hjælpe de to piger, men det resulterede blot i, at også de blev overfaldet.

Politiet skriver, at alle fire blev udsat for vold med slag, spark og verbale trusler.

De to mænd flygtede ud af toget i nordvestlig retning. Politiet var dog på sagen med både betjente og hundepatrulje, der fulgte de to mænd.

Betjentene og hundene fulgte de to mænd over i alt 3,5 kilometer på en tur, der både gik igennem kornmarker og krydsede Kalundborgvej.

Vidner beretter om, at de to mænd ved på Rute 21 ved en autoforhandler blev samlet op af et køretøj, der holdt og ventede på dem. Køretøjet satte fra stedet i høj hastighed i østlig retning mod Holbæk, skriver politiet.

Både de to mænd og de to piger blev vejledt til at tage en tur på hospitalet for at få skaderne undersøgt.

Politiet i Holbæk hører gerne fra personer, der har set de to mænd på flugt i området omkring Tuse.

Den ene af mændene beskrives som afrikansk af udseende, 20-25 år, 190-195 centimeter høj og spinkel af bygning. Han var iført en lilla fodboldtrøje fra den franske klub Paris Saint-Germain.

Den anden mand beskrives som en hvid mand i alderen 18-20 år. Han var 175-180 centimeter høj og af almindelig kropsbygning. Han havde et "hak" i øjenbrynet og var iført et mørkeblåt joggingsæt, sort kasket og briller.

Politiet kan kontaktes på telefonnummeret 114, hvis man har set de to mænd.