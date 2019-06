Mænd idømmes fængsel og millionbøder i stor svindelsag

De idømmes desuden bøder på mellem 52 millioner og 117 millioner kroner. Dertil kommer, at de skal betale beløb svarende til de enkelte bøder tilbage til Skat.

De fire mænd er kendt skyldige i at have arrangeret systematisk svindel med moms, skat og arbejdsmarkedsbidrag for sammenlagt cirka 117 millioner kroner.

Svindlen blev begået i 14 forskellige selskaber fra 2011 til 2014. De tiltalte har alle nægtet sig skyldige i det, der populært kaldes kædesvig.

Størrelsen på de bøder, de dømte skal betale, afspejler størrelsen på de beløb, som de ifølge Københavns Byret har snydt statskassen for.

Kun én af de dømte - en 38-årig mand - menes at have været involveret i alle dele af svindelsagen. For den rolle idømmes han seks års fængsel og en bøde på 117 millioner kroner.

En 39-årig medgerningsmand, Mohammad Waqas Shaikh, idømmes fængsel i fem år og seks måneder og en bøde på 108 millioner kroner.

Den tredje person i sagen - en 33-årig mand - har fået en dom på tre års fængsel og en bøde på 52 millioner kroner, mens den sidste mand, der er 39 år, idømmes fem års fængsel og en bøde på 87 millioner kroner.

I sagen har tre af de tiltalte været beskyttet af navneforbud. Ved dommen anmodede de tiltaltes forsvarer om, at navneforbuddet forblev gældende efter dommen, hvilket pressen protesterede imod.

Retsformanden afviste forsvarernes anmodning på grund af sagens alvor.

Da to af de tiltalte på stedet valgte at anke deres domme til landsretten, anmodede forsvarerne om, at navneforbuddet måtte gælde, indtil sagen bliver taget op i landsretten. Dette valgte retsformanden at acceptere.

Mens to ankede rettens afgørelse på stedet, udbad to af de dømte sig 14 dage til at overveje, om de skal anke eller modtage dommen.