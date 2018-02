Mænd går glip af bedre behandling af brystkræft

Når en kvinde får konstateret brystkræft, er hendes risiko for at dø af det 35 procent mindre i dag end for i 1980. For mænd har risikoen ikke ændret sig.

- Desværre er kurven for mænds overlevelse slet ikke så flot som kvindernes, siger overlæge og ph.d. Marianne Bjernes Lautrup fra brystkirurgisk afdeling på Sygehus Lillebælt til Politiken.

- Der er en del udsving, men konklusionen er, at der ikke kan påvises nogen sikker forbedring af overlevelseschancerne sammenlignet med for 40 år siden.

- Sådan burde det ikke være, når vi i samme periode er blevet så meget bedre til at behandle kvinders brystkræft.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse får cirka 4.700 kvinder hvert år diagnosen brystkræft. Omkring 35 mænd får samme diagnose.

For kvinderne er chancen for at være i live efter 5 år i gennemsnit 87 procent.

Mænd må nøjes med en overlevelseschance på mellem 25 og 75 procent 10 år efter diagnosen, alt efter om der er spredning til lymfeknuderne eller ej.

At sygdommen er så sjælden hos mænd, er ifølge Marianne Djernes Lautrup formentlig årsagen til, at lægerne gennem årene ikke er blevet bedre til at behandle den.

I Kræftens Bekæmpelse peger Niels Kroman, cheflæge og professor med speciale i kirurgisk behandling af brystkræft, på, at der kan være andre årsager:

- I den undersøgte periode er kvinder generelt blevet diagnosticeret tidligere og tidligere, mens mænds brystkræft stadig bliver opdaget på nogenlunde samme stadie som i 1980 - i dag har dobbelt så mange mænd som kvinder spredning til lymfesystemet.

- Samtidig går mænd helt generelt senere til lægen end kvinder. Et sted at starte kunne være en opfordring til, at mænd kommer af sted, hvis de oplever en hævet kirtel i brystet, eller at brystvorten begynder at vende indad, siger han til Politiken.