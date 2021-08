Artiklen: Mænd dømt for besiddelse af dynamit og machete

Mænd dømt for besiddelse af dynamit og machete

En 22-årig er efter bandebestemmelsen idømt seks års fængsel og forbud mod at opholde sig i Brønshøj.

To unge mænd er mandag blevet dømt for opbevaring af våben og sprængstof.

Det skriver Københavns Politi onsdag i en pressemeddelelse.

En 22-årig mand er idømt seks års fængsel, mens en 19-årig mand er idømt tre års fængsel. Den 22-årige er også blevet idømt forbud mod at opholde sig i dele af postnummer 2700 Brønshøj i seks år.

Den 22-årige er blevet fundet skyldig i at have været i besiddelse af en pistol med ammunition, 321 gram dynamit og en machete. De ulovlige midler blev opbevaret i en bil, der var parkeret på en vej i Brønshøj.

Retten mente også, at den 22-årige er tilknyttet en bandegruppering, og at det var som led i en bandekonflikt i foråret og sommeren 2020, at han var i besiddelse af våbnene og sprængstoffet, skriver politiet i meddelelsen.

Konflikten førte dengang til ni skudepisoder og to dræbte. Derfor blev han dømt efter straffelovens bandebestemmelse, hvilket betyder, at straffen som udgangspunkt skal fordobles. Derfor blev han idømt seks års fængsel.

Derudover blev han idømt et opholdsforbud, og det betyder, at han i seks år ikke må opholde sig i bestemte dele af postnummer 2700 Brønshøj.

Den 19-årige blev af retten fundet skyldig i medvirken til besiddelse af våbnene og sprængstoffet. Han er blevet idømt tre års fængsel.

Den 22-årige lod bilen, som blev brugt til opbevaring af våbnene og ammunitionen, blive indregistreret i den 19-åriges navn. Derfor mente retten, at den 19-årige burde have vidst, at bilen kunne blive brugt til opbevaring af våben og sprængstof som led i en bandekonflikt.

Den 22-årige ankede på stedet, mens den 19-årige ville tage sig tænketid.