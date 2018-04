Madsen skal betale 120.000 kroner til Kim Walls kæreste

Kæresten havde krævet 150.000 kroner i erstatning.

Ifølge dommen er der ved erstatningens fastsættelse lagt vægt på forbrydelsens meget voldsomme karakter og det lange forløb efter afdødes forsvinden, hvor man ad flere gange fandt dele af afdøde.

- Kort fortalt var alle mine fremtidsplaner lagt sammen med Kim (Wall, red.), og nu ved jeg ikke engang længere, hvorfor jeg tager en uddannelse.

- Det har påvirket alt, fortalte kæresten i retten 22. marts.

Kim Walls forældre havde også krævet 150.000 hver i erstatning, men de får ifølge dommen ikke erstatning.

- For så vidt angår det af Joachim og Ingrid Wall fremsatte krav om godtgørelse, har retsformanden fundet, at der ikke efter erstatningsansvarslovens paragraf 26a er grundlag for at yde godtgørelse til forældrene.

- Der er herved lagt vægt på Kim Walls alder og på, at hun - på trods af opretholdelsen af folkeregisteradresse hos forældrene - reelt var fraflyttet hjemmet for flere år siden.

- Det af forældrene oplyste om den fortsatte særdeles gode forbindelse mellem dem og datteren findes ikke at udgøre en sådan helt særlig tilknytning til datteren, at det kan føre til et andet resultat, skriver Københavns Byret på sin hjemmeside om dommen.

Peter Madsen skal desuden betale 33.775 kroner til Søfartsstyrelsen.

Han har anket dommen til landsretten.