Madsen sendte besked til hustru minutter efter Walls død

Beskeden er sendt 10. august i fjor klokken 23.25. Ifølge Peter Madsens forklaring var Kim Wall død i en ulykke på ubåden kort efter klokken 23.05.

Specialanklager Jakob Buch-Jepsen har imidlertid meget svært ved at forstå, at Madsen på det tidspunkt havde overskud til at sende sådan en besked.

- Du har forklaret, at Kim Wall er død kort tid efter klokken 23.05, og du sender den her besked 20 minutter efter, konstaterer specialanklageren.

- Der har du på det tidspunkt overskud til at gå ind og sende sådan en kærlig sms, men du kan ikke ringe efter hjælp. Er det rigtigt?, spørger anklagen.

- Ja, det har jeg. Jeg ved, at hun kommer til at savne mig om natten, så jeg er nødt til at sende et eller andet. Derfor sender jeg det her, svarer Madsen.

Den 47-årige ubådsbygger er tiltalt for at have planlagt og udført drabet på Kim Wall. Anklagemyndigheden mener desuden, at den tiltalte bandt og sexmishandlede sin svenske gæst, inden han tog livet af hende.