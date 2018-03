Madsen blev smidt ud af sexforening: Han var for passiv

Derfor valgte man relativt hurtigt at ekskludere den i dag drabstiltalte ubådsbygger. Tilsyneladende ønskede han ikke for alvor selv at eksperimentere med seksuel dominans, hvilket ellers er foreningens formål.

Det fortæller et daværende bestyrelsesmedlem af foreningen, da han onsdag afgiver forklaring i Københavns Byret.

- Han virkede som en stille og rolig person, der hyggede sig og så på. Han virkede mere fascineret end egentlig drevet af seksuel lyst, så i efteråret 2000 meldte vi ham ud, siger vidnet.

Det er Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, der har indkaldt vidnet.

Det åbenlyse formål med afhøringen er et forsøg på at ryste anklagerens fremstilling af Madsen som en person med interesse for voldsom sex.

Da anklager Jakob Buch-Jepsen får lov at stille spørgsmål, starter han derfor med at konstatere, at Madsens adfærd i klubben ligger mere end 17 år tilbage.

- Oplever du, at folk kan udvikle deres seksualitet over tid, spørger anklageren.

- Ja, det er klart, svarer vidnet.

I løbet af sagen har flere af Madsens elskerinder forklaret, at de aldrig har oplevet ham som hverken voldelig eller aggressiv. Han havde det ganske enkelt ikke i sig, mener de.

På den anden side har anklagemyndigheden vist, at der på Madsens computer og harddisk er fundet talrige film, hvor kvinder bliver mishandlet og dræbt på bestialsk vis.

47-årige Madsen er tiltalt for at have planlagt og udført drabet på den svenske journalist Kim Wall under en sejltur i ubåden "UC3 Nautilus".

Anklagemyndigheden mener, at han inden drabet bandt og sexmishandlede 30-årige Wall, og at han efter drabet parterede liget.