Madsen: Video af rallende kvinde har intet med sex at gøre

Peter Madsen har efter eget udsagn en stor interesse i at se kvinder dø.

Herefter spillede en video af en kvinde, som ligger og raller, mens hun får halsen skåret op.

- Det menneskelige sind har sine mærkelige krinkelkroge. Jeg har en tendens til altid at holde med de svage. Jeg reagerer emotionelt på det, siger den 47-årige Peter Madsen torsdag i Københavns Byret.

Den drabstiltalte ubådsbygger nægter, at interessen for kvinders død har noget med sex at gøre.

Ifølge ham er det også en fejlslutning at koble interessen for de uhyggelige videoer sammen med den svenske journalist Kim Walls død.

Mindre end et døgn efter afspilningen af videoen med den døende kvinde led 30-årige Wall ifølge anklagemyndigheden ellers en lignende skæbne om bord på Madsens ubåd.

Peter Madsen er tiltalt for at have sexmishandlet, dræbt og parteret Wall.

I torsdagens retsmøde er det kommet frem, at kriminalteknikere har fundet sæd i de underbukser, som Peter Madsen havde på, da Wall døde.

Ikke desto mindre afviser han at have haft sædafgang i forbindelse med turen i ubåden.

- Der er intet erotisk i det her. Det er forfærdeligt, siger Madsen.

Sporet af sæd i underbukserne må stamme fra tidligere, lyder det.

- Det er ikke spor overraskende at finde sæd i mit undertøj, siger han og henviser til, at han er flittig bruger af porno på nettet.

Peter Madsen insisterer på, at Kim Wall døde i en ulykke. Han står ved, og at han efterfølgende valgte at partere liget.

- Jeg havde kendskab til fysiologi og historisk kirurgi, og hvordan man har amputeret arme og ben i krigsammenhænge, så jeg tænkte, at det var en måde at få hende over bord på, siger den tiltalte.

- Var der noget, der tændte dig ved parteringen og lemlæstelsen?, vil specialanklager Jakob Buch-Jepsen vide.

- Nej, men jeg er bekymret for dig, når du spørger, svarer Madsen.

Endnu har den tiltalte ikke svaret på - i hvert fald ikke offentligt - hvorfor der i Walls underliv er konstateret hele 14 knivstik.

Meget tyder dog på, at også dette har Peter Madsens interesse. På hans computer er der ud over videoer af halshugninger og hængninger fundet videoer af kvinder, som bliver spiddet i underlivet.

Straffesagen mod Peter Madsen fortsætter 21. marts. Dommen i sagen afsiges først i slutningen af april.