Mads med og uden monopolet

Dilemmaet blev startskuddet til "Mads & Monopolet". Onsdag den 8. juni fylder manden og stemmen bag programmet, Mads Steffensen, 50 år.

- Tanken var, at hvis man kan diskutere sådan en lille ting så passioneret, må der være noget i det. Og så skrev jeg det ned: Tre store personligheder diskuterer et dilemma. Plade på.

- Der er ikke mere i det, men programmet udvikler sig hele tiden, i takt med hvad der optager danskerne, fortæller han.

Mads Steffensen er født og opvokset i Gistrup nær Aalborg. Mange af hans venner var i shippingbranchen, så der fik han en elevplads og blev udlært skibsmægler.

Der var et udlandsophold på spil, men da en anden blev valgt, stoppede Mads Steffensen i shippingsektoren og søgte i stedet ind på Journalisthøjskolen.

Aftenen inden han skulle flytte til Aarhus, mødte han hende, som han stod i bordplans-dilemmaet med ti år senere.

Efter job på Berlingske og Metronome Productions kom Mads Steffensen ind i DR. Der skulle han fylde formiddagsfladen ud om lørdagen, og der kom sedlen i spil: Tre store personligheder diskuterer et dilemma. Plade på.

Første udsendelse af "Mads & Monopolet" gik i æteren 6. september 2003 med et monopol bestående af standupkomiker Anders Matthesen, debattør Suzanne Bjerrehuus og tidligere politiker Søren Pind - som stadig er en del af truppen her snart 17 år senere.

Med undtagelse af et par båndede programmer grundet ferie og en enkelt sygemelding efter et cykelstyrt har Mads Steffensen stået op hver evig eneste lørdag klokken 06.00 siden 2003 for at lave "Mads & Monopolet".

- Jeg synes stadig, det er sjovt og spændende, og jeg synes, vi gør en forskel. Det kan jeg mærke på den respons, der kommer, fortæller Mads Steffensen.

- Vi har påvirket, at nogle er gået efter eventyret, har sagt deres job op eller har fået endnu et barn. Det er rigtige mennesker, der skriver til os, fordi de ikke har andre at spørge, som ikke er fedtet ind i det.

"Mads & Monopolet" er også blevet til et brætspil, foreløbig fire bøger og flere liveshows, hvoraf det største blev afholdt i Royal Arena sidste år.

Programmet er blevet hædret med flere priser - blandt andet Kryger-prisen for sit ekstraordinære bidrag til radiomediet.

Mads Steffensen kan ikke kun høres i radioen.

Han står i front for "Kender du typen", "Alle mod en" og "Fællessang - hver for sig" og har tidligere været vært på "Kongerigets klogeste", "Her er dit liv" og "Aftenshowet". Derudover har han skrevet en børnebog og grubler over en efterfølger.

Privat er Mads Steffensen gift med jurist Marianne Foldberg Steffensen, og sammen har parret to voksne sønner og en stor teenagedreng.