Mads Mikkelsen: Druk blev implicit en hyldest til livet

Mads Mikkelsen fortæller søndag om sin oplevelse med at spille en af hovedrollerne i instruktør Thomas Vinterbergs film "Druk", der handler om fire gymnasielæreres eksperiment med altid at være en smule beruset.

Det handlede ikke bare om en halv promille alkohol i blodet. Det handlede om meget mere. Om noget usagt, som hang i luften over filmholdet.

Lørdag aften fejede filmen fire priser af bordet ved European Film Awards - herunder prisen for bedste film.

Mads Mikkelsen selv vandt i kategorien bedste skuespiller for sin rolle som gymnasielæreren Martin. Han giver over for Ritzau sit bud på, hvorfor "Druk" klarede sig så godt ved prisuddelingen.

- Jeg tror, at tiden kalder på noget, der er livsbekræftende. Og på alle ledder og kanter er denne film livsbekræftende.

- Vi har siddet i et års tid uden at kunne røre ved hinanden eller kysse hinanden, og så kommer den her film og minder os om, hvordan livet var før, siger Mads Mikkelsen og henviser til, at "Druk" rammer lige ned i en epidemi.

Kort tid inde i optagelserne mistede Thomas Vinterbergs 19-årige datter livet i en trafikulykke i udlandet. Hun skulle spille med i "Druk", som i øvrigt blev optaget på hendes gymnasium i Hellerup.

Tabet kom til at overskygge filmen, fortæller Mads Mikkelsen, selv om han har svært at sætte en finger på, hvad tragedien konkret betød for optagelserne. Han var selv tæt på Vinterbergs datter.

- Det er svært at sige, hvad der ville være gået anderledes, hvis det ikke var sket. Det var bare forfærdeligt på alle planer. Ingen af os havde stået i sådan en situation før, og jeg ønsker det ikke for nogen andre.

- Jeg tror, at den hyldest, der er til livet i filmen, blev endnu tydeligere i alle scener. Uden at vi egentlig fokuserede på det og talte om det, så tror jeg implicit, at det blev alles mål med filmen, siger Mads Mikkelsen.

Gymnasielæreren Martin er en helt anden person end Mads Mikkelsen, som med egne ord synes, det er sjovt at stå op hver morgen. Martin er derimod gået i stå. Men det ændrer sig, og forandringen til det bedre er filmens overordnede tema.

- Det er en mand, der desværre er utilfreds med sin fortid og er misundelig på fremtiden og har glemt at leve i nuet.

- Men han åbner sine øjne for, at der er noget i nuet, der er fantastisk. Det er det, filmen handler om. Han har en fantastisk familie og et fantastisk arbejde, som han engang elskede, og som han skal finde tilbage til, med den kærlighed han har, siger Mads Mikkelsen.

Sammen med sine tre kolleger afprøver han i filmen den norske psykiater Finn Skårderuds teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt - den halve promille, der afholder den enkelte fra at give sig 100 procent.

Det er dog ikke et eksperiment, som Mads Mikkelsen har planer om at overføre til det virkelige liv.

- Præmissen er fantastisk sjov og interessant. Det er noget, vi alle kan nikke genkendende til: At efter to glas vin løfter samtalen sig, og der kommer en anden form for inspiration. Man tør måske andre ting.

- Så teorien er ikke nødvendigvis forkert. Problemet med teorien er, at den kan føre til rigtig mange genstande i løbet af en dag, og det glemmer de fire drenge at tage med i beregningen, siger Mikkelsen.

"Druk" er udpeget som Danmarks bud på en oscarnominering i kategorien bedste internationale film i 2021.

Oscarakademiet er i gang med at vurdere de indstillede film, hvorefter der 9. februar annonceres en shortlist på ti film.

Den 15. marts bliver de fem oscarnomineringer udmeldt. Om "Druk" kan gå hele vejen og vinde en Oscar ved prisuddelingen, der finder sted i Hollywood i april, tør Mads Mikkelsen ikke spå om.

- Alt kan ske. Vi er i hvert fald stolte af det, der skete i går, og så må vi jo bare vente og se, siger skuespilleren.