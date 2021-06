Mads Brüggers nye medie er i luften med profil som chefredaktør

Han er tidligere blandt andet programchef på Radio24syv.

- Jeg mener, at der er brug for og plads til et journalistisk medie, som er komplet frakoblet staten, som siger nej til mediestøtte, og som gør en dyd ud af at være så frit og uafhængigt som muligt, siger han.

Frihedsbrevet skal udkomme en gang om ugen som nyhedsbrev. Første udgave blev lørdag sendt ud til læserne.

Samtidig blev det offentliggjort, at Flemming Rose bliver chefredaktør på Frihedsbrevet. Flemming Rose kom i vælten, da han som kulturredaktør repræsenterede Jyllands-Posten under muhammedkrisen i 2006.

- Ud over at Flemming Rose for 15-20 år siden var centrum for muhammedkrisen, er han en formidabel journalist og en meget dygtig redaktør med et utroligt udsyn og et verdensomspændende netværk.

- Han er en intellektuel, som jeg respekterer, og han er en kæmpe kapacitet at have med som redaktør, siger Mads Brügger.

Foreløbig er der ni ansatte på redaktionen og tre personer på ledelsesgangen. Yderligere tre journalister begynder i løbet af sommeren, og endnu en leder - tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet Kristoffer Eriksen - slutter sig til staben senere på året.

For Mads Brügger er det afgørende, at Frihedsbrevet ikke er støttet af staten. Det skal finansieres af læserne og af ejerkredsen.

Foreløbig er der penge i kassen til tre års drift.

- Man kan sagtens bedrive formidabel, kritisk journalistik, selv om man får statsstøtte. Jeg er heller ikke imod al mediestøtte.

- Jeg siger bare, at hvis man kan klare sig uden, er det jo klart at foretrække, og det bør man også tilstræbe, fordi ellers havner man i en meget skrøbelig og udsat position, siger Mads Brügger.

Han fremhæver lukningen af Radio24syv i 2019 som en oplevelse, der har givet ham lyst til at arbejde uafhængigt af mediestøtten.

- Når man selv har prøvet at være i en situation, hvor et succesrigt, populært medie bliver lukket, fordi man bider af den hånd, der fodrer én, så vil man i hvert fald ikke være i den situation igen, siger han med henvisning til sin egen oplevelse af forløbet omkring Radio24syvs lukning.

Frihedsbrevet udkommer som nyhedsbrev, fordi det er "en praktisk, billig og nem måde at distribuere nyheder på".

- Det er også en meget intim måde, fordi man kommer i direkte kontakt med sine læsere, siger Brügger.

Nyhedsbrevene bliver sendt med mail. Længere artikler og baggrund kan læses på Frihedsbrevets hjemmeside.