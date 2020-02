Madredaktør efter michelinuddeling: Alchemist overraskede

Det er ikke overraskende, at de får noget med hjem, men det er overraskende, at de går direkte til to.

- Det er modigt at give Alchemist to stjerner i første hug, for de har kun haft åbent et halvt år, så michelininspektørerne har ikke haft lang tid til at besøge den.

- Samtidig er det en meget grænseoverskridende restaurant, som serverer ting i bur eller på en tunge. Det er ikke sket før, at en restaurant er gået fra nul til to stjerner.

- Det bekræfter, at vi har fået endnu et internationalt gastronomisk trækplaster, siger Søren Frank.

Han havde tippet, at Alchemist ville lægge ud med én stjerne.

Den københavnske restaurant er den store højdespringer på en aften, som ellers ikke rykkede meget set med danske briller.

- Set med den danske klaphat på, så er det rimelig positivt - i hvert fald for Københavns vedkommende.

- Der er det sædvanlige med, at Noma ikke får deres tredje stjerne, og at Mielcke & Hurtigkarl ikke får deres første, men ellers passer det hele meget godt, mener Søren Frank.

Til gengæld er provinsen igen-igen blevet forbigået, lyder det.

Sådan var det også sidste år, hvor mange kendere mente, at Michelin burde have drysset stjernestøv over Fyn og Aalborg.

- Det skuffer en smule, at Michelin ikke kan bruge mere tid og kræfter på at komme ud i alle hjørnerne.

- Jeg håber, det kommer til at ske næste år, fordi der er åbnet to nye og meget ambitiøse steder.

Søren Frank henviser til restauranterne Alsik på Als og Lyst i Vejle, som efter hans vurdering åbnede for sent sidste år til at være med i årets stjernedyst.

Efter mandagens uddeling af michelinstjerner til de nordiske lande står det klart, at Danmark - inklusiv Færøerne - ligesom sidste år har 35 michelinstjerner.

Denne gang er de blot fordelt på 26 og ikke 28 restauranter som sidst.