Maddrama splitter anmeldere: Selvsmagende og forførende

Den nye danske dramafilm "Smagen af sult" af instruktøren Christoffer Boe modtager blandede anmeldelser.

Filmen, der har premiere torsdag, bliver kaldt alt fra "en flad fornemmelse" og "selvsmagende" til "forførende" og "rørende".

I filmen møder man parret Maggie (Katrine Greis-Rosenthal) og Carsten (Nikolaj Coster-Waldau), der på papiret har alt: Smukke børn, en fancy lejlighed i indre København, et sommerhus i Sverige og en gourmetrestaurant. De mangler bare en michelinstjerne.

Midt i ægteparrets jagt på michelinstjernen dukker et brev op i restauranten, der ændrer alt: "Din kone elsker en anden", står der, og så begynder dramaet.

Ifølge Berlingskes anmelder fortæller Christoffer Boe "en relativt banal historie om et parforhold i krise".

- Men den er eddermaneme lækkert serveret, skriver anmelderen og kvitterer med fire ud af seks stjerner.

Omvendt mener Filmmagasinet Ekkos anmelder, at fortællingen er et "udsøgt kærlighedsdrama".

- "Smagen af sult" er smuk og forførende, men også en helhedsfortælling, der taler lige så meget til maven som til hjerne og hjerte, skriver anmelderen, der giver fem ud af seks stjerner.

Ekstra Bladets anmelder mener, at filmen er for selvsmagende, og det lykkes aldrig at blive engageret i den.

- Er det her filmens svar på en gourmet-menu, så vil jeg sgu hellere have en hotdog, skriver anmelderen, der giver filmen to ud af seks stjerner.

Selv om anmelderne er uenige om, hvorvidt filmens plot fungerer eller ej, så er de fleste af de store dagblades anmeldere enige om, at skuespillet er i top.

- Skuespillerne leverer over hele linjen fremragende præstationer. Nikolaj Coster-Waldau er god som gourmetkokken Carsten, der i jagten på sin michelinstjerne ofte glemmer at være et ordentligt menneske, skriver B.T.'s anmelder, der giver filmen tre ud af seks stjerner.

Politikens anmelder roser også Katrine Greis-Rosenthal for at få karakteren Maggie til at virke som ti forskellige kvinder og som en samlet karakter på samme tid.

Avisens anmelder kvitterer med fem ud af seks stjerner.

- Man er desorienteret, rørt og visuelt forført, når man træder ud af salen, skriver Politikens anmelder.

"Smagen af sult" kan ses i landets biografer fra torsdag.