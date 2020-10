Måtte opgive teaterkarrieren efter 50 år

I Storbritannien er han et af de største teaternavne, og han blev i 2017 hædret i Irland for sin karriere som skuespiller gennem 50 år.

Michael Gambon spillede den populære rolle som Albus Dumbledore i Harry Potter-filmene, der blev et fænomen verden over.

Han overtog rollen som Harry Potters professor og læremester efter de to første film i 2002, da skuespiller Richard Harris døde, og var med frem til den ottende og sidste film i 2011.

Det var dog på teaterscenen i London, at Michael Gambon startede, og selv om han igennem sin lange karriere har medvirket i mange film og serier, slap han aldrig teaterrollerne.

Men det stoppede dog i 2015. Som 74-årig blev han nødt til at trække sig fra større roller i teateret, da det var blevet for svært at huske replikkerne.

- Det er forfærdeligt at indrømme, men jeg kan ikke mere. Det knuser mit hjerte.

- Det tager for evigt at lære, når manuskriptet er foran mig. Det er skræmmende, fortalte Michael Gambon i et interview med The Times om beslutningen.

Han har dog fortsat roller i film og på tv, hvor han ikke skal huske så mange replikker ad gangen.

Hele 13 gange og med et spænd på 30 år fra 1979 til 2009 har han været nomineret til en pris ved Olivier Awards, der er teaterprisuddelingen i London.

Han vandt tre af gangene.

Han har også en enkelt Golden Globe-nominering og to Emmy-nomineringer på cv'et samt fire statuetter for bedste skuespiller fra Bafta TV Awards, der er den største prisuddeling for tv i Storbritannien.

Michael Gambon er født i Irland, men flyttede til London som barn. Han har både irsk og britisk statsborgerskab.

Han har en voksen søn på 56 og to drenge på 13 og 11.

I 1998 blev han slået til ridder af prins Charles og hedder derfor formelt sir Michael Gambon.