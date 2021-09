Målrettet terapi hjælper børn af misbrugere

Forskere fra Aarhus Universitet har i samarbejde med organisationen Tuba - Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere - undersøgt, hvilken effekt terapi har for unge, der er vokset op i familier med misbrugsproblemer.

Tubas tilbud er specialiseret unge fra misbrugsfamilier. 28-årige Liv Dupont, som brugte Tubas tilbud i 2015, fortæller, hvordan hun ikke kunne overskue at skulle til en almen psykolog.

- De er specialiseret til at håndtere børn og unge fra misbrugshjem, så de skal ikke til at spore sig ind først - de ved godt, hvad det handler om, siger hun.

Delkonklusionerne i forskningsprojektet blev præsenteret onsdag.

Forskernes konklusion er klar. De unge får et positivt udbytte af at bruge Tubas målrettede tilbud.

Det fortæller forskningsleder og professor på Institut for Økonomi på Aarhus Universitet Marianne Simonsen.

- Jeg tænker, at vi ser nogle tydelige effekter på brugernes trivsel og selvoplevede mentale helbred i en positiv retning. Og effekterne er også af betydelig størrelse, siger hun.

I rapporten kan man læse, hvordan forskerne kunne se en positiv ændring hos de deltagere, som brugte terapien.

De kan blandt andet se en betydeligt bedre trivsel. Forskerne kan også se, at de unge har fået afhjulpet deres depression og posttraumatiske stress af tilbuddet.

Projektet har undersøgt 358 unge i alderen 25 til 35 år, som er påvirket af deres barndom med forældre ramt af misbrugsproblemer.

De 358 er både personer, som er gået i gang med terapien, og personer, som skal i gang i projektets anden del.

Liv Dupont kan genkende den positive effekt. Hun opsøgte Tuba efter, at hun havde mistet sin far.

Livs forældre blev skilt, da hun var omkring tre år. Begge forældre havde en form for misbrug - Livs mor i en kortere periode, hvor faren til gengæld var misbruger i al den tid, som Liv kendte ham.

- Begge mine baser var præget rigtig meget af misbrug, siger hun.

Efter farens død gik det op for hende, at der var noget helt galt med hendes liv sammen med ham. Hun blev ramt af en depression, og fortæller, hvordan hun kun gik ud af døren for at lufte sin hund.

- Jeg tror helt sikkert, at det har reddet mig fra at få et seriøst knæk i mit liv, tilføjer hun.

Tuba er en frivillig organisation, som i næsten 25 år har tilbudt terapi til børn og unge, som kommer fra familier med misbrug.

- Unge, der vokser op i de her hjem, har brug for et specialiseret tilbud, siger landsleder i Tuba Henrik Appel.

Organisationen har længe målt, om de unge føler, at de får noget ud af terapien. Derfor var de også glade for forskningsprojektet.

I projektets anden del vil forskerne også undersøge effekten på de unges familie og deres træk på sundhedsydelser, deltagelse på arbejdsmarkedet, kriminalitet og lignende.

Forskerne forventer, at de har afsluttet projektets anden del i 2023.