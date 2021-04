Målnæsen blev forbigået på landsholdet

Mads Junker, der onsdag 21. april fylder 40 år, scorede mål på samlebånd i den hollandske Æresdivision, men på landsholdet blev han forbigået.

Selv om målnæsen var af højeste kaliber, var han i landstrænerens øjne ikke komplet nok til at varetage rollen som enlig angriber. Og det er Mads Junker faktisk delvist enig i.

Derfor er han også tilfreds, når han kigger tilbage på en karriere med syv landskampe og et mål.

- Jeg havde nok egentlig ikke talentet og evnerne til landsholdet - og så havde jeg det alligevel nok i en periode, hvor jeg scorede på alt, hvad jeg rørte ved.

- Det var enormt fedt at være med omkring landsholdet, men jeg passede nok ikke rigtig ind under Morten Olsen og i 4-3-3. Han havde brug for en Bendtner-type som opspilsstation.

- Det var da lidt ærgerligt, når jeg var den mest scorende dansker i udlandet, siger Mads Junker.

Den største skuffelse i forhold til landsholdet var, da han gik glip af EM-slutrunden i 2012.

- Jeg var med i næsten alle kvalifikationskampene, i hvert fald på bænken. Jeg troede, at jeg ville være med som joker, men Nicklas Pedersen blev valgt i stedet, siger Mads Junker.

Det var i sæsonerne 2009/10 og 2010/11, at Junker var brandvarm. Her scorede han 41 mål og lagde også op til et tocifret antal scoringer i Æresdivisionen.

Succesen i Holland kom et par år efter karrierens lavpunkt. Han havnede i en mediestorm i efteråret 2005, da det kom frem, at han havde snydt sine holdkammerater i FC Nordsjælland for et femcifret beløb i poker.

Samme efterår var han dog i alt andet end modvind på banen og scorede 15 gange i Superligaen, hvilket banede vej for skiftet til hollandsk fodbold.

Som afslutning på en målrig karriere tilbragte han efteråret 2014 i indisk fodbold sammen med en række tidligere stjerner som Alessandro Del Piero, Robert Pires, David Trezeguet og Fredrik Ljungberg.

Mads Junker er i dag fodboldkommentator og ekspert på TV2. Han er gift og har to børn.