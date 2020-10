Målkongen kæmper sin egen kamp

Historiens måske bedste og mest sagnomspundne fodboldspiller har stadig helgenstatus i hjemlandet Brasilien og verden over, men noget nager ham.

Edson Arantes do Nascimento. Eller bare Pelé.

De senere år er han røget ind og ud af hospitaler med forskellige skavanker. Han er blandt andet blevet opereret for nyresten, men det er særligt hans hofte, som i årevis har voldt ham smerter.

Derfor har han offentligt optrådt i en kørestol i både 2019 og 2020, mens han tidligere kunne nøjes med et gangstativ eller en stok. Den svækkede mobilitet har gjort Pelé deprimeret.

Det fortalte sønnen Edinho til brasilianske TV Globo i februar.

- Han er temmelig skrøbelig. Han fik en hofteudskiftning og havde efterfølgende ikke den mest optimale rehabilitering.

- Problemerne med mobiliteten har udløst en form for depression. Forestil dig at have været kongen og været så imponerende en figur, og nu kan han ikke gå ordentligt.

- Han er flov og har ikke lyst til at gå ud og blive set eller noget andet, der involverer at forlade huset, sagde sønnen.

Hvis Pelé trænger til opmuntring derhjemme, kan han bare kigge i sine scrapbøger. Her vil han kunne læse om den ene imponerende bedrift efter den anden.

I Guinness Rekordbog står han noteret for at have scoret flest mål i en specifik periode. I perioden 1956-1977 scorede han svimlende 1279 mål i 1363 kampe. Hans bedste år var 1959, hvor han lavede 126 mål.

Han spillede næsten hele sin karriere i brasilianske Santos, før han havde to lukrative år i New York Cosmos i slutningen af karrieren.

På grund af klubkarrieren i egen andedam var det hans optræden som brasiliansk landsholdsspiller, der gjorde ham til en superstjerne verden over.

Han var med til at vinde tre VM-titler. Han var bare 17-år, da han førte Brasilien til VM-guldet i 1958. Det blev fulgt op af VM-titler i både 1962 og 1970.