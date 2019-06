Målinger ser ud til at slukke Skippers statsministerdrøm

Enhedslistens Pernille Skipper luftede sidste år, at hun ikke ville være bleg for at pege på sig selv som statsminister, hvis partiet sammen med SF og Alternativet blev større end Socialdemokratiet ved valget.

Den drøm ser ud til at blive svær at få indfriet på bagkant af onsdagens valg, hvis valgstedsmålingerne holder.

De første valgstedsmålinger fra DR og TV2 peger nemlig på, at Socialdemokratiet bliver markant større end Enhedslisten, SF og Alternativet tilsammen.

I de to målinger står Socialdemokratiet til at få henholdsvis 45 og 46 mandater. De tre øvrige partier står til 34 eller 35 mandater tilsammen.

Valgstedsmålingerne bliver lavet på baggrund af interview ved valgstederne med vælger, der fortæller, hvor de har sat krydset.

Det var i august sidste år, at Pernille Skipper meldte sig som kandidat til statsministerposten.

- Hvis for eksempel Enhedslisten, SF og Alternativet tilsammen bliver større end Socialdemokraterne, så går vi efter at kunne danne regering - også gerne med Enhedslisten i spidsen.

- Derefter vil det være op til en konkret diskussion med partierne, hvordan det skal foregå, sagde Pernille Skipper dengang til Jyllands-Posten.

Samlet set står rød blok eksklusive Alternativet til at kunne danne flertal i Folketinget efter valget. Blokken får 90 mandater i DR's måling og 91 hos TV2.

Selv om Enhedslistens statsministerdrøm ikke ser ud til at blive til noget, står partiet til at få et historisk godt valg.

Politisk leder Penille Skipper er glad for, at Enhedslisten står til at holde sit niveau.

- Nu er det kun målinger, men selvfølgelig holder vi rigtig meget øje med, om det bliver en fremgang. Det vil betyde rigtig meget for de forhandlinger, vi skal have.

- Hvis det kommer til at se sådan her ud, som målinger tyder på, skal vi have gang i forhandlinger med Mette Frederiksen, og så skal vi være mange partier, der skal bøje sig mod hinanden, siger hun.

Folketingsmedlem Søren Søndergaard (EL) siger, at partiet vil bruge mandaterne til at præge en eventuel ny regering.

- Vi vil bruge vores indflydelse på at arbejde for en regering, der gør noget for klimakrisen, uligheden og sikrer bedre velfærd. Det gælder også i forhold til flygtninge og indvandrere, siger Søren Søndergaard.

Enhedslisten står til at få henholdsvis 16 eller 15 mandater i de to målinger. Ved valget i 2015 fik partiet 14 mandater.