Måling giver Venstre ringeste opbakning i Ellemanns formandstid

En december præget af en beretning fra Instrukskommissionen med Venstres Inger Støjberg i fokus har ifølge en måling fra analyseinstituttet Voxmeter ikke gjort noget godt for opbakning til Venstre.

Målingen er foretaget fra Instrukskommissionen kom med sin delberetning 14. december og frem til 20. december.

I målingen får Venstre 17,3 procents opbakning, hvilket er det laveste Voxmeter har målt Venstre til i Jakob Ellemann-Jensens tid som formand.

Til sammenligning stod Venstre i en måling fra Voxmeter 23. november til 20,3 procents opbakning.

Ifølge en opgørelse fra hjemmesiden Politologi, der drives af dataanalytiker og ph.d. Erik Gahner Larsen, har Voxmeter ellers været et af de institutter, der har givet Venstre de bedste målinger gennem efteråret.

Senest Voxmeter målte Venstre lavere, var under valgkampen i 2019. Her fik Venstre 17,2 procent i en enkelt måling. På selve valgdagen fik Venstre et bedre valg og 23,4 procent af stemmerne.

Man skal dog have for øje, at Voxmeter angiver en statistisk usikkerhed på 2,3 procentpoint i begge retninger for Venstre.

Mens Voxmeters målinger kan være en indikation på, at Venstre har haft en hård december, tyder noget på, at Nye Borgerlige og Socialdemokratiet har fået stigende opbakning i løbet af december.

Socialdemokratiet står i målingen til 32,8 procents opbakning, hvilket er omkring syv procentpoint over valgresultatet fra 2019.

Det er også 3,6 procentpoint bedre end Voxmeters måling fra 23. november.

For Socialdemokratiet er den statistiske usikkerhed ifølge Voxmeter på 2,9 procentpoint i begge retninger.

Også Nye Borgerlige kan glæde sig over målingen, hvis den holder stik. Partiet anført af Pernille Vermund står til syv procents opbakning, hvilket er den største opbakning nogensinde til partiet i en Voxmeter-måling.

Partiet stod i slutningen af november til 5,2 procent og fik ved valget i 2019 2,4 procent af stemmerne.

Målinger fra Voxmeter har ifølge Politologi som regel vist en mindre opbakning til Nye Borgerlige end andre institutter såsom Gallup og YouGov.

Omkring hver fjerde af de personer, som Voxmeter har spurgt, har svaret, at de ikke ved, hvilket parti de vil stemme på, eller om de vil stemme.