Måling antyder stort stemmespild i blå blok før valget

Den første måling efter valgudskrivelsen, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau, viser endnu en gang, at rød blok har en massiv føring hos vælgerne.

Det skyldes blandt andet, at flere partier i blå blok ligger lige under spærregrænsen på to procent.

Både Kristendemokraterne og Nye Borgerlige ligger på 1,8 procent, mens det stærkt islamkritiske Stram Kurs får opbakning fra 1,6 procent af vælgerne.

I den første Voxmeter-måling, hvor partistifter Rasmus Paludans parti indgik, opnåede partiet opbakning fra 2,4 procent af vælgerne.

Partiet Klaus Riskær Pedersen ligger noget længere nede med 0,2 procent af stemmerne i fredagens måling.

Det hører med til historien, at der er en statistisk usikkerhed på 0,8 procentpoint for alle tre partier i blå blok, der ligger lige under spærregrænsen.

Det betyder for eksempel, at både Kristendemokraterne og Nye Borgerlige kan have et sted mellem 1,0 procent og 2,6 procents opbakning fra vælgerne.

Stram Kurs kan ligge et sted mellem 0,8 procent og 2,4 procent.

Den seneste måling er foretaget fra tirsdag 7. maj til torsdag 9. maj, og den bygger på telefoninterview med 1011 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller ældre.

Det var tirsdag, at Lars Løkke Rasmussen valgte at udskrive valget til afholdelse 5. juni.

I fredagens måling fortsætter Dansk Folkeparti den store nedtur, partiet har været på i et stykke tid.

11,3 procent af vælgerne vil sætte kryds ved partiet, der ved det seneste valg i juni 2015 hentede 21,1 procent af stemmerne.

Ved folketingsvalget i 2015 havde målingerne dog også spået DF et noget svagere resultat end det, partiet endte med at få på valgdagen. Valgresultatet gjorde partiet til det største parti i blå blok.

Den position ser Venstre ud til at overtage, eftersom Lars Løkke Rasmussens parti i den seneste Voxmeter-måling står til 19,8 procents opbakning.

Socialdemokratiet ser med 27,9 procent af stemmerne ud til at bevare positionen som Folketingets største parti.

Partiets statsministerkandidat, partiformand Mette Frederiksen, tager fredag hul på sin valgkamp, efter at hun har været sengeliggende i en lille uge med et slemt maveonde.

I det samlede billede står rød blok til at få 55,1 procent af stemmerne mod 44,5 procent til blå blok.

I de 55,1 procent til oppositionen indgår også 2,8 procent til Alternativet, der peger på sin egen politiske leder, Uffe Elbæk, som statsminister.