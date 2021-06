Måling: Politikere skal holde fingrene fra sygeplejestrejke

Mere end halvdelen af danske borgere går ikke ind for, at politikerne på Christiansborg skal blande sig i den igangværende sygeplejerskekonflikt, hvis det betyder, at sygeplejerskerne ikke får opfyldt deres krav til eksempelvis løn.

Det viser en ny måling, som er foretaget af analyseinstituttet Voxmeter for Ritzau.

Således svarer 58,9 procent af de adspurgte, at de ikke ønsker politisk indgriben, mens 22,3 procent støtter det. 18,8 procent svarer "ved ikke".

Målingen er udført fra den 16. juni til den 18. juni og har svar fra 1008 respondenter.

Besvarelserne er indhentet, før en planlagt strejke for sygeplejerskerne gik i gang natten til lørdag.

Til gengæld er målingen gennemført, efter at et flertal i Dansk Sygeplejeråd mandag stemte nej til et forslag til en ny overenskomst i Forligsinstitutionen, og konflikten dermed blev udløst.

Af målingen fremgår det også, at et flertal af danskere mener, at sygeplejersker bør få det samme i løn som politibetjente. Støtten går dog ned, hvis det betyder, at de selv skal betale mere i skat.