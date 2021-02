Måling: De Konservative og Venstre er næsten lige store

De Konservative står til 12,1 procent af stemmerne. Målingen er den bedste for partiet hos Voxmeter i ti år.

Så tæt - altså 0,4 procentpoint - har De Konservative aldrig været på Venstre i Voxmeter-regi. Det vil sige i 20 år.

De 12,5 procent for Venstre er også meget langt fra resultatet ved folketingsvalget i 2019. Her fik Venstre 23,4 procent af stemmerne. Til sammenligning fik De Konservative 6,6 procent af stemmerne ved 2019-valget.

Det er skidt nyt for Venstre, hvor det i disse dage er den tidligere næstformand Inger Støjbergs (V) fremtid i partiet, der fylder mest.

Personsager har fyldt meget i Venstre de seneste uger. Tidligere V-formand og eksstatsminister Lars Løkke Rasmussen er historie i partiet. Den 1. januar offentliggjorde Løkke, at han havde meldt sig ud af Venstre.

Men Støjberg fylder fortsat en del. Støjberg blev i slutningen af 2020 bedt om at gå af som næstformand. På opfordring af formand Jakob Ellemann-Jensen.

Formanden mener blandt andet, at Støjberg har været illoyal som næstformand.

Støjberg er også offentligt skuffet over, at Venstre - et flertal af folketingsgruppen - stemmer for en rigsretssag mod hende.

Det omhandler sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig. Dengang var Støjberg den ansvarlige minister.

Ifølge Støjberg er det den største mistillidserklæring, hun kan få fra sine kolleger i Folketinget, fra sin egen partiformand.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har længe offentligt bejlet til Støjberg, som altså fortsat ikke ved, om hun bliver i Venstre eller ej.

I sidste måned til et ekstraordinært landsmøde i Venstre kom Støjberg med en del stikpiller mod Ellemann-Jensen og partitoppen, så uroen omkring Støjberg er ikke væk.

I rød blok mistede De Radikale i sidste uge to mandater i Folketinget. Jens Rohde er blevet løsgænger, mens Ida Auken meldte sig tilbage fra en sygemelding og skiftede til Socialdemokratiet.

De Radikale står til 5,4 procent i den seneste måling. Partiet fik 8,6 procent af stemmerne ved valget i 2019.

Voxmeters seneste måling baserer sig på telefoninterview med 1028 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller derover. Målingen er lavet i perioden fra 25. til 31. januar.

Den maksimale usikkerhed på de enkelte partier i målingen er på cirka +/- 2,9 procentpoint.