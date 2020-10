De Konservatives formand Søren Pape Poulsen har grund til at smile. For første gang i ti år runder De Konservative 9,0 procent i en Voxmeter-måling.

Måling: De Konservative er på højeste niveau i ti år

Man skal tilbage til, før Lene Espersen blev udenrigsminister, for at finde en bedre Voxmeter-måling for K.