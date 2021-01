Målet er at teste alle for ny britisk mutation af coronavirus

Det er i dag et fåtal af personer, der testes positiv for coronavirus, som også bliver undersøgt for, om det er den nye langt mere smitsomme britiske variant, de er smittet med.

Derfor er målet, at det skal være alle, der testes positive for corona, som også bliver testet for den nye variant, hvor der ikke er beviser for, at den fører til et mere alvorligt sygdomsforløb.