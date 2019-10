Lystfiskerne skal tjekke kalenderen inden de hiver torsk op

Kvoten for østersøtorsken bliver næste år på fem. Men i februar og marts må lyst- og fritidsfiskerne dog kun lande to fisk.

Alt i alt er aftalen god, mener fødevare- og fiskeriminister Mogens Jensen (S), som har forhandlet på Danmarks vegne mandag og natten til tirsdag.

- Det er jeg glad for, da der er rigtig mange lokalsamfund i Danmark, der er afhængige af det i forhold til fisketurismen. Så det er en god løsning, vi har fundet her, siger Mogens Jensen.

Kvoten for lyst- og fritidsfiskere har svinget lidt i de senere år mellem fem og syv torsk.

Skippere på små både, der lever af fisketurisme, har været bekymrede, da EU-Kommissionen havde lagt op til en kvote på to torsk året rundt i den vestlige del af Østersøen.

Det ville betyde - har advarslerne lydt - at nogle fisketurismebåde måtte lukke deres forretning.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes os at sikre, at vi fik forhøjet det, der hedder backlimit, altså antallet af torsk per dag en lystfisker må tage med i land fra de to, som EU-Kommissionen havde foreslået, til fem, siger Mogens Jensen.

Han vurderer, at perioderne i februar og marts med to fisk er til at leve med. Og resultatet er overordnet derfor godt.

- Vi synes, at det er et fornuftigt kompromis, der hjælper lystfiskerne rigtig meget, siger ministeren.

Torsken i Østersøen har det generelt temmelig skidt. Bestanden er lav, og den er angrebet af parasitter.