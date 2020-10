Lys indretning hjælper personer med demens

Hvis du ser et stort hul i vejen, så går du i en bue udenom. Du ville næppe have lyst til at tage et skridt lige ned i hullet, selv hvis du fik at vide af en anden, at der ikke ville ske dig noget.

Sådan er oplevelsen for mange personer, der er ramt af demens. De kan opleve, at mørke flader bliver omsat til store, sorte huller. Og derfor har de ikke lyst til at træde på en sort dørmåtte eller sætte sig i en mørk sofa.