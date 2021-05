Det er Region Hovedstaden, der har bedt testudbyderen om at lukke sin drive-in-del. Og det har altså fået Copenhagen Medical til at lukke stedet helt. (Arkivfoto).

Lynteststed på Amager lukker efter trafikkaos og naboklager

Testudbyderen Copenhagen Medical lukker sit lynteststed ved Bella Center på Amager.

Det sker på baggrund af vedvarende trafikgener og naboklager. Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

- Vi har i bededagsferien forsøgsvis omlagt trafikken til drive-in i Ørestad, men må erkende, at det ikke var tilstrækkeligt og stadig volder trafikale udfordringer til gene for naboerne. Så det lukker vi.

- Jeg håber, at naboerne er forstående over for, at vi lige skal give leverandøren tid til at komme på plads på nye lokationer. For der er stadig stor brug for testkapaciteten, siger Kirstine Vestergård Nielsen, vicedirektør i regionen akutberedskab.

Teststedet lukker 16. maj. I mellemtiden arbejdes der på at etablere et nyt teststed på Amager.

- Vi har været glade for at kunne tilbyde borgerne løsningen i Bella Center med blandt andet drive-in og døgnåbent.

- Men vi respekterer selvfølgelig regionens beslutning og er nu på udkig efter alternativer, siger Jeppe Handwerk, direktør i Copenhagen Medical, i pressemeddelelsen.

Det er Region Hovedstaden, der har bedt testudbyderen om at lukke sin drive-in-del. Og det har altså fået Copenhagen Medical til at lukke stedet helt.

Region Hovedstaden oplyser, at der også foregår et arbejde med at finde flere lokationer til nye teststeder i København. Det skyldes, at behovet for test er stigende.