Lyntestere kører ud i børnehaver og på plejehjem

Onsdag går man for alvor i gang med at køre ud med lyntest, fortæller Brian Rosenberg, administrerende direktør i Carelink, der sammen med tre andre private aktører udbyder lyntest for de danske regioner.

Rundt omkring i landet vil daginstitutioner, bosteder og plejehjem i de kommende dage og uger få besøg af rullende lyntestcentre, så hele personalegrupper kan blive testet for coronavirus.

- Vi starter indsatsen med at komme rundt på alt lige fra vuggestuer og børnehaver til bosteder i forskellige kommuner, hvor vi kommer til at køre ud og teste direkte ude på stedet.

- Det foregår ved, at en eller to podere og måske en assistent tager afsted med værnemidler og podeudstyr ud på en planlagt rute til forskellige institutioner, fortæller han.

Hele personalegruppen på stedet kan så få taget en lyntest gennem næsen. De får svar efter et kvarter.

Indsatsen skal være med til at bremse smitte på de steder, som ikke er lukket ned.

De rullende enheder er et samarbejde mellem de private aktører, regionerne og kommunerne.

Carelink dækker flere kommuner i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Hos Falck, der har testcentre i hele landet, er man så småt i gang med de rullende testcentre, fortæller Jørgen Mieritz, ambulancedirektør i Falck.

- Men nu er det orkestreret lidt bedre på tværs af kommuner.

- Vi har en forventning om, at vi skal gøre det mere den kommende tid, siger han.

Lyntest af blandt andet pædagoger har været undervejs et stykke tid.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde på et pressemøde 5. januar, at der skulle udvikles modeller for lyntest af personalet i daginstitutioner.

Idéen blev blandt andet godt modtaget af Bupl, pædagogernes fagforening.

Flere af de private udbydere fortæller, at de har masser af ledig kapacitet til at rulle ud med lyntest, fordi langt færre i øjeblikket selv kommer forbi testcentrene.

Der blev tirsdag fundet 215 smittede i 14.536 lyntest, viser tal fra de fire udbydere Carelink, Falck, SOS International og Copenhagen Medical.

Den seneste uge har antallet af daglige test svinget fra omkring 13.000 til knap 20.000.

På de travleste to dage i december blev der foretaget cirka 80.000 og 90.000 test.

Ifølge SOS international løber de private aktørers kontrakt med regionerne foreløbigt til 31. januar. Men der er frist for at byde ind på et nyt udbud af opgaven torsdag.