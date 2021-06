Lyntestcentre rykker ud i sommerlandet

Nemlig lyntestcentre.

De karakteristiske hvide telte med næsepodning er åbnet over hele Danmark i de områder, testudbyderne forventer, at danskerne vil holde ferie.

Hos Falck er det princippet om, at test skal være tilgængeligt for danskerne, hvor de er, der har fået virksomheden til at åbne i sommerlandet.

Det fortæller Jørgen Mieritz, der er ambulancedirektør i Falck.

- Det er faldet stødt med antallet af test, men vi tester fortsat rigtig mange. Så det, vi gør nu, er at åbne ude i sommerlandet, fordi rigtig mange går på ferie, og derfor har behov for test andre steder, siger han.

Falck åbner eller har allerede åbnet testcentre i blandt andet Marielyst, Rødvig, Sjællands Odde og Fårup Sommerland.

Også hos Carelink, der foretager lyntest i Jylland og på Fyn, er der fokus på testcentre i sommerlandet, siger direktør Brian Rosenberg.

- Vi gør det for at komme derud, hvor både turisterne og danskerne opholder sig og for at give dem den service, at der hvor de er, der er vi så også, siger han.

De praktiske ting for testcentrene vil der dog blive kigget på hen ad vejen.

- Vi kommer løbende til at justere til, for det er ubetrådt land. Vi ved jo ikke, hvor stort behovet er i sommerbyerne.

- Vi konstaterer bare, at folk flytter fra byerne og ud i sommerhusområderne, og så flytter vi med og tager bestik af det, når vi kommer i gang, siger Brian Rosenberg.

Carelink åbner eller har åbnet nye testcentre i blandt andet Blåvand og Henne Strand.

Både Falck og Carelink beretter om, at der i de seneste uger har været et fald i antallet af daglige lyntest.

Det skyldes i særdeleshed, at flere og flere danskere bliver vaccineret.

Derfor er testkapaciteten i denne uge da også blevet nedskaleret fra 500.000 til 400.000 daglige lyntest.

- For nogle kan der blive lidt længere afstand til teststeder end tidligere. Vi kommer gradvist til at nedskalere i forhold til tidligere, sagde Lisbet Zilmer-Johns, direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed, tirsdag.

Ifølge Jørgen Mieritz vil der hos Falck særligt blive kigget på åbningstider og -dage, når antallet af test skal skæres ned.

- Vi vil formentlig ændre åbningstiderne og måske kun have åbent nogle dage. Eksempelvis mandag, torsdag og fredag, hvor vi kan se, at der er mange, der bliver testet, siger han.

Jørgen Mieritz og Brian Rosenberg understreger begge, at de vil gøre alt, de kan, for at danskerne fortsat finder det nemt at blive testet.

- Forhåbentligt kommer man ikke til at kunne mærke det så meget, fordi det jo stadig er sådan, at serviceniveauet opretholdes. Vi vil i hvert fald satse mod så få gener for danskerne som muligt, siger Brian Rosenberg.

Også Copenhagen Medical, der foretager lyntest i Region Hovedstaden, har åbnet nye testcentre. Det er i Gilleleje, Liseleje, Skibby og Hornbæk.