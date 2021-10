Lyntestcentre lukker - men skal kunne åbne igen med 14 dages varsel

Dermed forsvinder en daglig kapacitet på 100.000 daglige lyntest. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det er helt slut med, at private testudbydere foretager lyntest.

Region Midtjylland har på vegne af regionerne indgået en standby-aftale med de tre udbydere Falck, Carelink og Copenhagen Medicals.

Den indebærer, at udbyderne med kort varsel - maksimalt 14 dage - skal kunne enten op- eller nedskalere lyntest.

Kontrakten løber fra 10. oktober til 31. marts næste år, fortæller Dorte Christensen, der er afdelingschef for indkøb og medicoteknik i Region Midtjylland.

Det sker, for at regionerne ikke skal starte helt forfra med at sikre lyntest, hvis der skulle være behov, fortæller hun.

- Man kan ikke udelukke, at der kan komme et behov for flere test igen. Det kan være, hvis smitten stiger, der kommer en ny variant eller andet, siger hun.

For de private testudbydere betyder det, at de ikke kommer til at afvikle deres test-setup fuldstændig, oplyser udbyderne.

Lisbet Zilmer-Johns understreger, at der er behov for at have et beredskab klar, da det ikke er muligt at forudse behovet i den kommende tid.

- Hvis vi igen ser en voldsom stigning i smitten og kan se, at det sædvanlige net af pcr-testcentre bliver presset og ikke kan følge med, vil vi kunne gå tilbage til de private udbydere med et par ugers varsel og bede dem levere hurtigtest.

- Det er vigtigt at have det beredskab, siger hun.

Selv om lyntestcentrene lukker, vil det fortsat være muligt at få en lyntest nogle steder. I hver region vil der være 5-10 pcr-testcentre, hvor man i nødstilfælde kan få foretaget en lyntest.

En lyntest giver typisk svar inden for 15-30 minutter, mens en pcr-test giver svar inden for 10-12 timer.

Pcr-testen, hvor man podes i halsen, er den test, der bliver anbefalet. Især hvis man er enten nær kontakt eller har symptomer på covid-19.