Lyntest kan spredes på flere hænder efter kaotisk forløb

Når der skal laves et nyt udbud af lyntest, vil Region Midtjylland, som er ansvarlig for udbuddet på Danske Regioners vegne, se på, om ansvaret for testene skal fordeles på flere aktører.

Det oplyser Dorte Christensen, som er vicedirektør i Region Midtjylland Indkøb og Medicoteknik.