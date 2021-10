Lyntest flytter ind på pcr-testcentrene

En pind i næsen eller halsen for at teste for corona. Noget, langt de fleste danskere har stiftet bekendtskab med i det forgangne halvandet år.

Fra 9. oktober skal alle lyntestcentre, som private udbydere står for, nemlig være lukket.

I stedet bliver den primære test i Danmark pcr-testen, som tages i halsen på offentlige teststeder. Men på sigt vil en lyntest i næsen også være en mulighed på flere af disse centre.

Det fortæller Lisbet Zilmer-Johns, direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

- Vi har besluttet at lave det sådan, at man 5-10 steder i den enkelte region vil kunne få lavet en hurtigtest i nødstilfælde.

- Og det er simpelthen, hvis man står i en situation, hvor man skal have svaret med det samme, siger hun.

Når lyntestcentrene nu skal lukke, skyldes det, at der ikke længere er et lige så stort testbehov, påpeger Lisbet Zilmer-Johns.

- Det er jo et tegn på, at vaccinationerne har gjort deres arbejde, siger hun.

Der er nu en daglig kapacitet på 100.000 daglige pcr-test. Det kan med kort varsel blive enten op- eller nedskaleret afhængigt af behovet, siger Lisbet Zilmer-Johns.

Antallet af pcr-testcentre ændrer sig formentlig ikke. Men der bliver løbende set på efterspørgslen efter test og udviklingen i smitte rundtomkring.

Selv om det på sigt bliver muligt at få en lyntest i nogle af de nuværende pcr-testcentre, er pcr-testen fortsat den foretrukne test, understreger Anne-Marie Vangsted, direktør i Testcenter Danmark.

- For det er vigtigt for mig at understrege, at hvis man har symptomer, skal man blive testet, siger hun.

Det er blandt andet nære kontakter og personer med symptomer, som fortsat opfordres til at blive testet.

Også medarbejdere på plejehjem opfordres til en ugentlig test. Det samme gør ikke-vaccinerede elever over ni år samt ansatte på landets skoler.

Den test vil langt de fleste kunne få foretaget på deres arbejdsplads eller skole.

9. oktober forsvinder så en kapacitet på 100.000 daglige lyntest. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det er helt slut med, at private testudbydere foretager lyntest.

Region Midtjylland har på vegne af regionerne indgået en standby-aftale med de tre udbydere Falck, Carelink og Copenhagen Medicals.

Den indebærer, at udbyderne med kort varsel - maksimalt 14 dage - skal kunne enten op- eller nedskalere lyntest.

Kontrakten løber fra 10. oktober til 31. marts næste år, fortæller Dorte Christensen, der er afdelingschef for indkøb og medicoteknik i Region Midtjylland.

Det sker, for at regionerne ikke skal starte helt forfra med at sikre lyntest, hvis der skulle være behov, fortæller hun.

- Det kan være, hvis smitten stiger, der kommer en ny variant, eller andet, siger hun.

For de private testudbydere betyder det, at de ikke kommer til at afvikle deres test-setup fuldstændig, oplyser udbyderne.

Lisbet Zilmer-Johns understreger, at der er behov for at have et beredskab klar, da det ikke er muligt at forudse behovet i den kommende tid.