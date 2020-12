Lyntest finder 589 nye smittetilfælde i Danmark

Der er onsdag fundet 589 positive tilfælde hos de tre virksomheder Falck, Copenhagen Medical og Carelink, der leverer gratis lyntest for coronavirus.

Det er også muligt at få gratis lyntest hos SOS International, men selskabet har endnu ikke kunnet levere tal.

Onsdag blev der registreret 3692 nye smittetilfælde hos Statens Serum Institut (SSI), hvilket er det højeste, der er målt under epidemien. Det var baseret på cirka 113.000 prøver. Opgørelsen omfatter ikke lyntest.

I sidste uge blev der åbnet for gratis lyntest hos Falck, som har indgået aftale med regionerne om at levere 50.000 lyntest om dagen.

Falck testede onsdag 12.653 personer og åbner torsdag yderligere 30 testcentre.

Det vil betyde, at der kan testes 50.000 om dagen, fortæller Jørgen Mieritz, der er ambulancedirektør i Falck.

- De testcentre, vi åbner fra i dag, er store sportshaller, Odense Congress Center og lignende, så det er et helt andet setup, end vi har kørt med de første par dage, hvor vi har testet fra vores stationer.

- Det er store centre, der kan håndtere mange mennesker, så jeg håber og forventer ikke, at der vil være så meget kø, som vi så de første dage, siger han.

Tirsdag blev der indgået aftaler med yderligere tre selskaber, som samlet skal levere 50.000 lyntest.

Carelink har et testcenter i Aarhus, hvor der onsdag blev testet 801 personer. Virksomheden åbner fredag testcenter i Vejle og lørdag i Svendborg.

Copenhagen Medical har et testcenter i Bella Center ved København, hvor man skal køre ind. Her blev der onsdag testet 1358 personer. Mandag åbner virksomheden et stort testcenter i Parken.

SOS International har syv testcentre i Danmark, men har endnu ikke offentliggjort testresultater. SOS forventer at kunne gøre det inden for kort tid.

Lyntest er ikke lige så pålidelige som de pcr-test, der bliver brugt i det offentlige.

Derfor vil der være folk, som bliver testet negative med en lyntest, selv om de er smittet.

Det er omdiskuteret, hvor præcise lyntest er. Statens Serum Institut har tidligere nævnt en træfsikkerhed på 50 procent, men det er blevet betvivlet af eksperter, der mener, at sikkerheden er væsentligt højere.