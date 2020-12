Lyntest finder 1083 nye smittetilfælde i Danmark

Det viser tal fra Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink, der har fået til opgave at stå for lyntest på statens regning.

Det svarer til, at der blev fundet virus hos 3,05 procent af de testede.

De fire virksomheder skal samlet kunne udføre 100.000 lyntest om dagen, hvoraf Falck skal stå for halvdelen.

Lyntest er ikke lige så pålidelige som de pcr-test, der bliver brugt i det offentlige.

Hvis man tester positiv, er man smittet. Men der vil samtidig være folk, som bliver testet negative med en lyntest, selv om de er smittet. Det er omdiskuteret, hvor præcise lyntest - også kaldet antigentest - er i forhold til pcr-test.

Torsdag blev der registreret 4034 smittetilfælde i det offentlige testsystem ifølge Statens Serum Institut (SSI).

Det er det hidtil højeste tal under pandemien. Rekorden blev sat på baggrund af 124.707 test.

Regeringen besluttede at tage lyntest i brug, efter at der var kommet stort pres på det offentlige testsystem, der var og er ramt af lange ventetider op til jul.

Flere af virksomhederne, der står for lyntest, har de seneste dage været i gang med at oprette nye testcentre rundt i landet.

Falck har i denne uge åbnet mere end 30 testcentre, så man nu kan få en coronatest 44 steder i landet.

I weekenden var der kø mange steder for at få en test, men det har ikke været det generelle billede torsdag, fortæller ambulancedirektør Jørgen Mieritz.

- Vi har nu kapacitet til at kunne tage 50.000 test i døgnet, som vi har lovet, men i mange byer skal det lige løbes i gang, og borgerne skal lige få øjnene op for, at der er kommet en anden mulighed, siger han.