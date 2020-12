Lyntest finder yderligere 1051 smittede i Danmark

Der er sammenlignet med for en uge siden blevet længere mellem de positive svar på lyntestene.

Da Falck som den første af virksomhederne gik i gang med de statsbetalte lyntest i sidste weekend, var 4,23 procent af testsvarene positive.

De seneste dage har positivprocenten ligget mellem 2,4 og 2,5.

Lyntest eller antigentest er ikke lige så pålidelige som de pcr-test, der bliver brugt i det offentlige.

Har man symptomer på smitte, eller er man nær kontakt, bør man ifølge sundhedsmyndighederne få foretaget en pcr-test.

Falck står i aftalen med regeringen for halvdelen af de lyntest, der stilles til rådighed. Og der er masser af ledig kapacitet endnu, oplyser Jørgen Mieritz, ambulancedirektør i Falck.

- Vi havde søndag den travleste dag indtil nu med 30.545 testede, men der er stadig masser af ledig kapacitet, siger han.

Mandag åbner Falck to nye testcentre i København. Et i Valbyhallen og et døgnåbent center i Østerbrohuset i Aarhusgade.

- Vi har haft rigtig gode erfaringer med døgnåbne centre i Odense og Aalborg, siger Jørgen Mieritz.

- I Odense har vi set, at der er blevet testet flere om natten end om dagen. Især folk med skiftende arbejdstider har været glade for muligheden, som vi nu vil udbrede til København.

Han oplyser, at den samlede melding fra Falcks omkring 45 testcentre er, at der ikke kommer ret mange unge.

- Vi ser meget få mennesker under 30 år. Jeg vil rigtig gerne appellere til, at de unge kommer forbi, fordi de er en vigtig målgruppe at få testet.

Tallene for lyntest indgår ikke i den opgørelse, der kommer hver dag klokken 14.00 fra Statens Serum Institut.