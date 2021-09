Lyn-evolution sætter skub i kannibalisme

Som et modangreb er de nyudklækkede haletudser til gengæld begyndt at udvikle sig hurtigere. Det skriver det britisk-amerikanske videnskabsmedie Live Science.

Tobias Wang, professor i zoofysiologi på Aarhus Universitet, mener, at studiet giver et unikt indblik i, hvordan invasive arter udvikler sig.

- Agatudsen har en lav populationsdensitet på hjemstavnen, Sydamerika, og der er den i kamp med andre arter og ikke sig selv. Det er den til gengæld i Australien. Derfor er spillereglerne blevet ændret, og det leder til de adfærds- og udviklingsmæssige ændringer, som man har observeret, siger Tobias Wang til Videnskab.dk.

Tudsen lægger typisk flere end 10.000 æg ad gangen, og når æggene klækker, kan haletudserne ikke svømme eller spise endnu. Så de ligger i princippet bare på bunden af søen, indtil de er veludviklede nok til at kunne bevæge sig rundt og finde føde.

Det gør dem til perfekte ofre for deres ældre medhaletudser, der måske kun få dage inden var i akkurat samme stadie.

Da den ledende forsker bag det nye videnskabelige studie af tudsen, Jayna DeVore, ph.d. i skovressourcer fra University of Georgia, observerede kannibalismen første gang, bed hun mærke i, hvor målrettet agahaletudserne valgte de nyudklækkede agahaletudser som føde.

Det fik Jayna DeVore og hendes kolleger til at sammenligne tudsernes adfærd i Australien med deres adfærd i de lande, hvor de oprindeligt kommer fra. Her kunne de observere, at der var 2,6 gange større risiko for, at nyudklækkede agahaletudser i Australien blev ædt af en af sine egne sammenlignet med agahaletudser fra de oprindelige levesteder.

De nyudklækkede, invasive haletudser fra Australien er begyndt at udvikle sig hurtigere end agatudserne fra USA, Mellemamerika og Sydamerika.

- Vi fandt ud af, at agatudserne fra Australien nåede det "usårlige" haletudsestadie på cirka fire dage, mens de indfødte brugte omkring fem dage, siger Jayna DeVore til Live Science.

Tobias Wang kalder det for et våbenkapløb og mener, at det er særligt værd at bemærke, at man har påvist, at adfærds- og udviklingsmæssige ændringer kan foregå så hurtigt.

- Artens adfærd påvirker dens egen udvikling. Det er i sig selv tankevækkende, at dette våbenkapløb foregår inden for den samme art. Men det er særligt tankevækkende, at det er sket på kun 85 år. Normalt har evolutionen en meget længere tidshorisont, siger Tobias Wang.

Tobias Wang mener samtidig, at studiet er bemærkelsesværdigt, fordi det skaber et potentiale for videre udforskning af invasive arter.

- Evolutionsbiologisk kan det i sidste ende bruges til at forklare, hvad det er, der gør en invasiv art så succesfuld, og det er netop vigtigt i en verden, hvor invasive arter bliver mere almindelige, siger Tobias Wang.